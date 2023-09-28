28.09.2023 11:42 Рита Парфенова

Ігор Терехов привітав колектив ХПІ зі святом

Привітання Харківського міського голови Ігоря Терехова з нагоди 138-річчя з дня заснування Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».





Як повідомляє РЕДПОСТ , привітання мера Харкова Ігора Терехова опубликовано у телеграм-каналі міськради.



«Майже всі виші в Харкові зазнали пошкоджень внаслідок ворожих обстрілів. На жаль, російські снаряди не оминули й об’єкти Харківського політеху - одного з найкращих технічних закладів вищої освіти України. Однак, незважаючи на ці та інші складнощі воєнного часу, НТУ «ХПІ» продовжує працювати у прифронтовому Харкові.



Так, ви забезпечуєте підготовку висококваліфікованих фахівців, вдосконалюєте систему освіти та вносите гідний вклад у розбудову національної науки. На особливу увагу заслуговують ваші розробки в галузі безпеки, які в перспективі зроблять українські міста більш захищеними.



Я дуже вдячний колективу вишу, його студентам та випускникам за підтримку Харкова! Попереду на нас чекає масштабна робота з відродження міста-героя. Ми відновимо розтрощені будівлі, залікуємо всі рани Харкова та усі разом зробимо його ідеальним містом майбутнього.



З нагоди 138-ї річниці заснування університету я бажаю ХПІ ще більших досягнень та втілення найсміливіших задумів у мирному Харкові!», - йдеться у повідомленні.



Раніше Раніше РЕДПОСТ писав, що мер Харкова Ігор Терехов взяв участь в урочистостях, присвячених Дню вчителя, ті нагородив кращих освітян Слобідського та Індустріального районів.