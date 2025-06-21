21.06.2025 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 21 червня

21 червня у Харкові від самого ранку і до пізнього вечора небо буде вкрите хмарами. Попри ясну ніч, вдень і ввечері очікується дощ.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

21 червня очікується мінлива хмарність. Вдень невеликий короткочасний дощ.

Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с.

Температура повітря вдень 19 – 21° тепла.

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Народні прикмети

що більше роси вранці, то кращим буде врожай цього року;

вранці листя латаття не піднімається над водою – чекайте на дощ після обіду;

якщо почалася гроза, то залишок червня буде грозовим;

у лісах багато грибів – осінь також буде грибною;

град сьогодні обіцяє прохолодне літо;

хмарно, але квіти не закриваються і бджоли не перестають літати – дощу не буде;

липа вже почала відцвітати – осінь буде ранньою;

після дощу сонце яскраве – ввечері знову піде дощ;

на небі веселка – до гарної погоди.