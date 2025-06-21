Прогноз погоди у Харкові на 21 червня

21 червня у Харкові від самого ранку і до пізнього вечора небо буде вкрите хмарами. Попри ясну ніч, вдень і ввечері очікується дощ.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
21 червня очікується мінлива хмарність. Вдень невеликий короткочасний дощ.
Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с.
Температура повітря вдень 19 – 21° тепла.
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День чудово підходить для творчості й романтики, але не для рутинних справ. Навіть дріб’язковий комплімент може зворушити до сліз, а невинна фраза – викликати шквал емоцій.
21 червня у Харкові від самого ранку і до пізнього вечора небо буде вкрите хмарами. Попри ясну ніч, вдень і ввечері очікується дощ.
Літнє сонцестояння 2025 року припадає на ранок 21 червня.
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