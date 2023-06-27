27.06.2023 17:55 Віталій Хінєвіч

У Харкові трамвай №3 тимчасово змінить маршрут

Зміна схеми руху трамваю пов'язана з необхідністю виконання робіт з ремонту колії.



У Харкові трамвай №3 тимчасово змінить маршрут



Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Рух трамваїв на вул. Полтавський Шлях, на ділянці від вул. Євгена Котляра до розворотного кола «Залютине», буде припинений з 9:00 до 16:00 28 червня.

У цей час трамвай №3 курсуватиме так: розворотне коло «Новожанове» – вул. Москалівська – вул. Гольдбергівська – пров. Рибасівський – вул. Греківська – вул. Університетська – пл. Павлівська – пл. Сергіївська – вул. Полтавський Шлях – вул. Євгена Котляра – розворотне коло «Південний вокзал».