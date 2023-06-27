    
Главная Новини Харкова Дороги та транспорт У Харкові трамвай №3 тимчасово змінить маршрут
27.06.2023  17:55   Віталій Хінєвіч

У Харкові трамвай №3 тимчасово змінить маршрут

Зміна схеми руху трамваю пов'язана з необхідністю виконання робіт з ремонту колії.


У Харкові трамвай №3 тимчасово змінить маршрут
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Рух трамваїв на вул. Полтавський Шлях, на ділянці від вул. Євгена Котляра до розворотного кола «Залютине», буде припинений з 9:00 до 16:00 28 червня.
 
У цей час трамвай №3 курсуватиме так: розворотне коло «Новожанове» – вул. Москалівська – вул. Гольдбергівська – пров. Рибасівський – вул. Греківська – вул. Університетська – пл. Павлівська – пл. Сергіївська – вул. Полтавський Шлях – вул. Євгена Котляра – розворотне коло «Південний вокзал».
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські комунальники наводять лад на дорогах.
 
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харків, трамваї
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
27.06 Освіта НТУ "ХПІ" запрошує школярів на «Літні канікули з Політехом. Новий формат «Проєкти» 27.06 Культура та туризм У Німеччині відкрилася виставка плакатів від харківських студентів «Народжені в Україні» 27.06 Надзвичайні події На Харківщині чоловік працював в окупаційній адміністрації фотографом
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 