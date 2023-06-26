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26.06.2023  20:40   Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники наводять лад на дорогах

Бригади КП «Шляхрембуд» відновили асфальтобетонне покриття в місцях розриття інженерними службами на вулицях Харкова.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Комунальники нанесли дорожню розмітку на пішохідних переходах на вулицях Ньютона, Танкопія, Ощепкова, Плеханівській, Чугуївській, пр. Олександрівському. Тривають підготовчі роботи з облаштування тротуарів на пр. Архітектора Альошина та вул. Полтавський Шлях.
 
Сьогодні, 26 червня, на дорогах міста працювали 176 робітників та 114 одиниць спецтехніки підприємства. За попередні три доби було вивезено 253 куб. м змету та 13 куб. м ТПВ.
У свою чергу фахівці КП «Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації» відремонтували дощоприймальні та оглядові колодязі на вул. Вальтера та пр. Героїв Харкова.
 
Комунальники прочистили решітки дощоприймачів на вул. Плеханівській, пр. Героїв Харкова, вул. Саперній, промили ділянки колекторів зливової каналізації на проспектах Тракторобудівників та Героїв Сталінграду, скосили траву та прибрали сміття на схилах берегів водойми в Манжосовому Яру.
 
 
За попередні три доби бригади КВЗК прочистили 100 м зливостоків та поперечних підключень, відремонтували п’ять колодязів та очистили від листя, мулу та сміття - 138.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові тролейбуси змінять свій маршрут.
 
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харків, дороги
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