26.06.2023 19:50 Віталій Хінєвіч

На Харківщині жінка добровільно уклала трудовий договір з окупаційною адміністрацією

У червні минулого року під час тимчасової окупації військами збройних сил рф, місцева мешканка добровільно уклала трудовий договір з окупаційною адміністрацією та була прийнята на посаду секретаря у відділі діловодства тимчасової цивільної адміністрації міста Балаклія.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

За час роботи зловмисниця опрацьовувала документи, брала участь у нарадах, де фіксувала доповіді присутніх учасників, складала графіки прийому громадян та виготовляла талони на відвідування їдальні для працівників адміністрації.

Дізнавачі відділу поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області під процесуальним керівництвом Ізюмської окружної прокуратури повідомили про підозру 39-річній жінці у скоєнні злочину за ч. 2 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

За причетність до колабораційної діяльності жінці загрожує покарання у вигляді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.