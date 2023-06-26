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26.06.2023  19:50   Віталій Хінєвіч

На Харківщині жінка добровільно уклала трудовий договір з окупаційною адміністрацією

У червні минулого року під час тимчасової окупації військами збройних сил рф, місцева мешканка добровільно уклала трудовий договір з окупаційною адміністрацією та була прийнята на посаду секретаря у відділі діловодства тимчасової цивільної адміністрації міста Балаклія.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
За час роботи зловмисниця опрацьовувала  документи, брала участь у нарадах, де фіксувала доповіді присутніх учасників, складала графіки прийому громадян та виготовляла талони на відвідування їдальні для працівників адміністрації.  
 
Дізнавачі відділу поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області під процесуальним керівництвом Ізюмської окружної прокуратури повідомили про підозру 39-річній жінці у скоєнні злочину за ч. 2 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.
 
За причетність до колабораційної діяльності жінці загрожує покарання у вигляді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що хлопчик на Харківщині постраждав від вибухового предмету.
 
Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  агрессия россии, харків
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