    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Окупанти обстрілювали Харківську область
26.06.2023  19:15   Віталій Хінєвіч

Окупанти обстрілювали Харківську область

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
 
Ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів: Уди, Червона Зоря, Одноробівка, Ветеринарне, Гоптівка, Стрілеча, Пильна, Козача Лопань, Мороховець, Лукянці, Ізбицьке, Плетенівка, Огірцеве, Волохівка, Бударки, Землянки, Чугунівка, Одрадне  на Харківщині.
 
На Куп’янському напрямку противник здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку Стельмахівки. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали Красне Перше, Васильцівка, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Масютівка, Кислівка, Берестове  Харківської області.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що правоохоронці фіксують пошкодження внаслідок обстрілів Харківщини.
 
Источник:   Генеральний штаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
26.06 Надзвичайні події На Харківщині жінка добровільно уклала трудовий договір з окупаційною адміністрацією 26.06 Надзвичайні події Наслідки ворожих обстрілів Куп’янщини задокументували прокурори (фото) 26.06 Надзвичайні події Правоохоронці фіксують пошкодження внаслідок обстрілів Харківщини
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 