26.06.2023 18:40 Віталій Хінєвіч

На Шарівський палац у Харківській області стали зазіхати мародери

На Харківщині від початку повномасштабного вторгнення не охороняється палацово-парковий комплекс «Шарівка» у Богодухівському районі, до будівлі почали навідуватися мародери та вандали.

Фото Наталії Твердохліб

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укрінформ.

Повідомляється, що такий стан справ Укрінформу підтвердили місцеві краєзнавці та в.о. директора обласного комунального підприємства Вікторія Мовчан. Після звернення агентства співробітник КП виїхав на місце та оглянув будівлю.

“Дійсно, з 24 лютого 2022 року комплекс не охороняється. Ми зафіксували, що є пошкодження - зірвана решітка з вікна. Однак проникнення в сам палац не було. Всі замки на приміщеннях цілі”, - сказала Мовчан.

У свою чергу керівниця підприємства запевнила, що найближчим часом буде вирішено питання з охороною. Більше року її не було через фінансову скруту: туристична діяльність у садибі фактично припинена через війну, доходу за вхід екскурсійних груп КП не отримує.

Фото Наталії Твердохліб

“Це значне фінансове навантаження. Ми просили адміністрацію дозволити нам діяльність, але з огляду на військову обстановку екскурсії поки заборонені. Але ми наймемо охоронців, які чергуватимуть та наглядатимуть за порядком на території”, - сказала директор КП.

Місцевий краєзнавець, екскурсовод музею на громадських засадах «Музей 100-річної історії Шарівського поселення» Наталія Твердохліб обурена, що до руйнацій, яких палацу завдає час, додалися ще й рукотворні.

“Наполегливі “відвідувачі” вибили вікно дубової зали, в одному з приміщень знято лінолеум. А на території парку ведеться незаконна порубка столітніх дубів”, - говорить Твердохліб.

Фото Наталії Твердохліб

Утім у КП “Знахідка” заявляють, що всередині нікого не було, а факту порубки вони не побачили, тож викликати поліцію не будуть.

“Ми звикли , що маєток Кеніга позиціонують як одну з небагатьох національних пам'яток архітектури Слобожанщини і історичну візитівку нашої громади. Війна стерла з мапи нашої країни не тільки мільйони людських доль, а й сотні музеїв і пам'яток. Винищення нашої історії - одне з найперших завдань ворога, тож такі об'єкти як Шарівський замок мають бути під пильною увагою в цей нелегкий для країни час”, - наголошує Твердохліб.

Фото Наталії Твердохліб

У департаменті культури і туризму Харківської ОДА кореспонденту агентства відповіли, що наразі охороною, діяльністю та підтримкою стану будівлі займається виключно обласне КП “Знахідка”. Таку ж думку висловили і в обласному департаменті капітального будівництва, на балансі якого знаходиться один із об’єктів комплексу.