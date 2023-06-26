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26.06.2023  21:45   Віталій Хінєвіч

Рецепт шоколадного мусу

Цей повітряний, шовковистий десерт нагадає вам класичний мус, але без яєць та простіше у приготуванні, передає РЕДПОСТ .

 
Для приготування десерту знадобляться такі інгредієнти:
 
  • 2 1/2 чайні ложки порошкоподібного желатину;
  • 2 столові ложки плюс 1 1/2 склянки молока;
  • 2 чайні ложки ванільного екстракту;
  • 2/3 склянки цукру;
  • 1/2 склянки какао-порошку;
  • 1/4 чайної солі;
  • 200 мл густих вершків;
  • шоколадна стружка для прикраси.
 

Крок 1

Змішайте желатин, 2 столові ложки молока та весь екстракт ванілі в невеликій мисці, поки вони добре не змішаються. Дайте суміші постояти кілька хвилин, щоб желатин застиг.

Крок 2

Змішайте цукор, какао-порошок і сіль у невеликій каструлі з нержавіючої сталі за допомогою гнучкої лопаточки, щоб перемішати інгредієнти. Додайте 1 1/2 склянки молока, що залишилися; варіть на середньому вогні, обережно помішуючи, до гарячої пари - не більше 5 хвилин, інакше молоко згорнеться. Зніміть із вогню.

Крок 3

Додайте молочно-желатинову суміш, помішуючи, доки вона повністю не розчиниться. Перекладіть у контейнер і охолодіть протягом 5 хвилин, потім накрийте кришкою і поставте в холодильник щонайменше на 3 години до затвердіння. 

Крок 4

Перекладіть охолоджений шоколадний пудинг у чашу стаціонарного міксера з насадкою-лопаткою. Збивайте на низькій швидкості протягом кількох секунд, потім повільно збільште до середньо-високої. Спочатку пудинг комкуватиметься, але продовжуйте збивати, і через хвилину він стане однорідним. Поверніть у початковий контейнер, потім перелийте вершки в порожню чашу міксера (не очищаючи чашу).

Крок 5

Змініть насадку міксера на насадку-вінчик; збивайте на середній швидкості протягом 4 хвилин, доки вершки не будуть збиті рівно настільки, щоб вони почали збиратися в кульки всередині насадки.

Крок 6

Використовуйте гнучку лопаточку, щоб вручну акуратно в кілька заходів ввести шоколадний пудинг. Накрийте та поставте в холодильник на 30 хвилин і до 5 днів.

Крок 7

Розкладіть охолоджену суміш по креманках, посипте шоколадом та смакуйте десерт з улюбленим напоєм.
 
 
 
Тэги:  кулінарія, рецепт
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