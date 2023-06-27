27.06.2023 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 27 червня

У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Протягом усього дня очікується дрібний дощ, який після обіду може посилитися.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Вранці хмарно, ймовірність опадів 59%. Температура повітря +15°...+16°C (відчувається як +16°C). Вітер північний, 2 м/с. Вологість повітря 97%. Атмосферний тиск 743 мм рт.ст.

Вдень хмарно, ймовірність опадів 76%. Температура повітря +18°...+17°C (відчувається як +15°C). Вітер західний, 4 м/с. Вологість повітря 95%. Атмосферний тиск 743 мм рт.ст.

Ввечері хмарно, ймовірність опадів 77%. Температура повітря +17°...+15°C (відчувається як +15°C). Вітер західний, 5 м/с. Вологість повітря 90%. Атмосферний тиск 744 мм рт.ст.

Магнітні бурі

У вівторок, 27 червня, суттєвих магнітних бур не очікується. Упродовж останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні.

Народні прикмети

Наші пращури боялися дощу в цей день, оскільки він обіцяв ще сім тижнів негоди.

Прогнозувати погоду у цей день могла і риба: якщо вона грає в річці – вночі може бути гроза.

Якщо зірки на небі блищать, це обіцяє спекотну погоду, а якщо мерехтять — буде дощ з грозою.

Якщо ви помітили багато мошок та комарів, варто чекати на хороший урожай ягід.