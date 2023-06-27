Прогноз погоди у Харкові на 27 червня

У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Протягом усього дня очікується дрібний дощ, який після обіду може посилитися.
У вівторок, 27 червня, суттєвих магнітних бур не очікується. Упродовж останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні.
Наші пращури боялися дощу в цей день, оскільки він обіцяв ще сім тижнів негоди.
Прогнозувати погоду у цей день могла і риба: якщо вона грає в річці – вночі може бути гроза.
Якщо зірки на небі блищать, це обіцяє спекотну погоду, а якщо мерехтять — буде дощ з грозою.
Якщо ви помітили багато мошок та комарів, варто чекати на хороший урожай ягід.
Постарайтеся поважати інтереси та почуття оточуючих. Будь-яке необережне слово може спричинити надзвичайно гостру реакцію.
У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Протягом усього дня очікується дрібний дощ, який після обіду може посилитися.
Починаючи з 2017 року, за рішенням ООН 27 червня відзначається нове свято – День мікро-, малих та середніх підприємств.
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