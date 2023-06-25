25.06.2023 21:51
Рецепт пирога з абрикосами на питному йогурті в духовці
Цей повітряний пиріг з абрикосами пахне літом, сонцем та піднімає настрій, передає РЕДПОСТ.
Інгредієнти
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абрикоси без кісточок 300 грам
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пшеничне борошно 400 грам
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олія 100 мл
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натуральний питний йогурт без добавок та цукру 400 мл
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яйце 3 шт.
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цукор 150 грам
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ванільний цукор 10 грам
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сіль щіпка
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харчова сода чайна ложка (або 10 г розпушувача)
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кукурудзяний крохмаль 50 грам
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шоколадні термостабільні дропси 20 грам
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цукрова пудра для прикраси
Приготування
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У мисці змішати яйця, цукор, ванільний цукор та сіль. Заважати віночком або міксером до білої піни Додати йогурт, соду і олію, перемішати до з'єднання всіх інгредієнтів. Муку додавати частинами, ретельно перемішати, щоб не було грудочок.
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Дно та боки роз'ємної форми для випічки Ø26 см застелити пергаментом і змастити олією. Покласти 1/2 частину тіста і розрівняти
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Зверху укласти шар абрикосів (трохи залишити для прикраси), а щоб вони не потекли в тісті, опустити в кукурудзяний крохмаль. Абрикоси потрібно трохи притиснути, щоб глибше занурити їх у тісто.
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Зверху абрикоси також посипати крохмалем. Покласти частину тіста, що залишилася, і розрівняти.
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Зверху укласти абрикоси, що залишилися, і посипати шоколадними термостабільними дропсами. Випікати в заздалегідь прогрітій духовці при t=180°C в режимі верх/низ приблизно 40-45 хвилин, залежно від духовки. Готовність перевірити дерев'яною шпажкою
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Дати пирогу трохи охолонути і дістати з форми. За бажанням готовий пиріг прикрасити цукровою пудрою. Смачного.
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