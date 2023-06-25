Рецепт пирога з абрикосами на питному йогурті в духовці

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Гороскоп на 25 червня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки Сьогодні легко прийняти бажане за дійсне, тож будьте обережні з грошима. Взагалі цього дня не варто робити відповідальних кроків і робити великі покупки.

Прогноз погоди у Харкові на 25 червня У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Майже весь день мине без опадів, тільки ближче до вечора може розпочатися сильний дощ.