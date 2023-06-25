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25.06.2023  21:51   

Рецепт пирога з абрикосами на питному йогурті в духовці

Цей повітряний пиріг з абрикосами пахне літом, сонцем та піднімає настрій, передає РЕДПОСТ.

Літній пиріг з абрикосами на питному йогурті в духовці

Інгредієнти

  • абрикоси без кісточок 300 грам
  • пшеничне борошно 400 грам
  • олія 100 мл
  • натуральний питний йогурт без добавок та цукру 400 мл
  • яйце 3 шт.
  • цукор 150 грам
  • ванільний цукор 10 грам
  • сіль щіпка
  • харчова сода  чайна ложка (або 10 г розпушувача)
  • кукурудзяний крохмаль 50 грам
  • шоколадні термостабільні дропси 20 грам
  • цукрова пудра для прикраси

Приготування

  1. У мисці змішати яйця, цукор, ванільний цукор та сіль. Заважати віночком або міксером до білої піни Додати йогурт, соду і олію, перемішати до з'єднання всіх інгредієнтів. Муку додавати частинами, ретельно перемішати, щоб не було грудочок.
  2. Дно та боки роз'ємної форми для випічки Ø26 см застелити пергаментом і змастити олією. Покласти 1/2 частину тіста і розрівняти
  3. Зверху укласти шар абрикосів (трохи залишити для прикраси), а щоб вони не потекли в тісті, опустити в кукурудзяний крохмаль. Абрикоси потрібно трохи притиснути, щоб глибше занурити їх у тісто.
  4. Зверху абрикоси також посипати крохмалем. Покласти частину тіста, що залишилася, і розрівняти.
  5. Зверху укласти абрикоси, що залишилися, і посипати шоколадними термостабільними дропсами. Випікати в заздалегідь прогрітій духовці при t=180°C в режимі верх/низ приблизно 40-45 хвилин, залежно від духовки. Готовність перевірити дерев'яною шпажкою
  6. Дати пирогу трохи охолонути і дістати з форми. За бажанням готовий пиріг прикрасити цукровою пудрою. Смачного.
Раніше РЕДПОСТ писав, як приготувати ніжне вершкове печиво.
Тэги:  рецепт, пиріг
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