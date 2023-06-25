25.06.2023 20:58 Рита Парфенова

У Харові затримали грабіжників, які вихопили гроші з рук чоловіка

Патрульні оперативно затримали чоловіків, які, ймовірно, причетні до грабежу

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію Харківської області, грабіж мв місце вдунь 25 червня у Салтівському районі Харкова.

За попердньою інформацією: до потерпілого підійшли двоє невідомих та вихопили з його рук грошові кошти у сумі близько 5 тисяч гривень. Після скоєного чоловіки побігли в невідомому напрямку.



Патрульні опитали заявника та негайно почали відпрацьовувати надану їм інформацію. Як результат — поліцейські оперативно відшукати двох схожих за описом осіб. Під час розмови з правоохоронцями один з чоловіків зізнався у скоєному.



На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Надалі причетність чоловіків до злочину будуть встановлювати слідчі.

РАніше РЕДПОСТ писав, що водія з підробленим посвідченням зупинили у Харкові.