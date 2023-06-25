У Харові затримали грабіжників, які вихопили гроші з рук чоловіка

Патрульні оперативно затримали чоловіків, які, ймовірно, причетні до грабежу
За попердньою інформацією: до потерпілого підійшли двоє невідомих та вихопили з його рук грошові кошти у сумі близько 5 тисяч гривень. Після скоєного чоловіки побігли в невідомому напрямку.
Патрульні опитали заявника та негайно почали відпрацьовувати надану їм інформацію. Як результат — поліцейські оперативно відшукати двох схожих за описом осіб. Під час розмови з правоохоронцями один з чоловіків зізнався у скоєному.
На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Надалі причетність чоловіків до злочину будуть встановлювати слідчі.
РАніше РЕДПОСТ писав, що водія з підробленим посвідченням зупинили у Харкові.
Комментариев: 0
Сьогодні легко прийняти бажане за дійсне, тож будьте обережні з грошима. Взагалі цього дня не варто робити відповідальних кроків і робити великі покупки.
У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Майже весь день мине без опадів, тільки ближче до вечора може розпочатися сильний дощ.
Сьогодні свято державопредставницької та іноді бюджетонаповнюючої професії – День митної служби України.
влажность:
давление:
ветер: