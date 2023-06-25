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25.06.2023  20:58   Рита Парфенова

У Харові затримали грабіжників, які вихопили гроші з рук чоловіка

Патрульні оперативно затримали чоловіків, які, ймовірно, причетні до грабежу

У Харкові патрульні оперативно затримали чоловіків, які, ймовірно, причетні до грабежу У Харкові патрульні оперативно затримали чоловіків, які, ймовірно, причетні до грабежу
 
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію Харківської області, грабіж мв місце вдунь 25 червня у Салтівському районі Харкова.

За попердньою інформацією: до потерпілого підійшли двоє невідомих та вихопили з його рук грошові кошти у сумі близько 5 тисяч гривень. Після скоєного чоловіки побігли в невідомому напрямку.

Патрульні опитали заявника та негайно почали відпрацьовувати надану їм інформацію. Як результат — поліцейські оперативно відшукати двох схожих за описом осіб. Під час розмови з правоохоронцями один з чоловіків зізнався у скоєному.

На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Надалі причетність чоловіків до злочину будуть встановлювати слідчі.

РАніше РЕДПОСТ писав, що водія з підробленим посвідченням зупинили у Харкові.

 

Источник:   Патрульна поліція
 Тэги:  пограбувалля, харків
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