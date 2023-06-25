Ворог обстріляв 29 населених пунктів на Харківщині

Окупанти припиняють обстрілів населених пунктів Харківської області на Слобожанському та Куп’янському напрямках.
На Слобожанському напрямку противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли 20 населених пунктів, а саме:
На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали 9 населених пунктів, а саме:
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