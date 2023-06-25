    
Главная Новини Харкова Армія Ворог обстріляв 29 населених пунктів на Харківщині
25.06.2023  19:13   Рита Парфенова

Ворог обстріляв 29 населених пунктів на Харківщині

Окупанти припиняють обстрілів населених пунктів Харківської області на Слобожанському та Куп’янському напрямках.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова обстановка на Харківщині наступна:

На Слобожанському напрямку противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли 20 населених пунктів, а саме:

  • Бочкове
  • Бударки
  • Ветеринарне
  • Вовчанськ
  • Вільхуватка
  • Гатище
  • Гранів
  • Григорівка
  • Землянки
  • Козача Лопань
  • Кругле
  • Красне
  • Миколаївка
  • Нестерне
  • Одрадне
  • Огірцеве
  • Охрімівка
  • Стариця
  • Уди
  • Чугунівка

На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали 9 населених пунктів, а саме:

  • Берестове
  • Дворічна
  • Западне
  • Кислівка
  • Колодязне
  • Красне Перше
  • Масютівка
  • Новомлинськ
  • Фиголівка
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулої доби ворог обстрілював прифронтові та прикордонні населені пункти Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів області.
Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
25.06 Армія Окупанти намагаються наступати на Харківщині 23.06 Армія Про невдалий наступ військових рф на Харківщині розповіли в Генштабі ЗСУ 22.06 Армія Військові рф обстрілюють Харківську область
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 