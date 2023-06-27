27.06.2023 18:20 Віталій Хінєвіч

Харків‘янин проводив аферу, представляючись працівником відомої іноземної компанії

Для імітації добросовісної ділової репутації 33-річний чоловік закликав своїх знайомих класти гроші на депозитний рахунок в електронному кабінеті з метою нарахування відсотків (від 12% до 80%).

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Кошти потерпілі передавали підозрюваному особисто, під час зустрічей. Головна умова — гроші тільки у доларах США або у євро. Під час зустрічі він створював клієнту особистий електронний кабінет на сайті. Для цього потрібен був лише номер телефону, прізвище та ім‘я.

Сайт створив підозрюваний, тому довірливі потерпілі постійно бачили суму грошей, яка нібито їм надходить. Крім того, там постійно з’являлись вигідні пропозиції, нові тарифи, що вводило людей в оману ще більше.

Аби не бути спійманим на гарячому, шахрай деколи передавав відсотки людям, які вони «заробили» на сайті. Насправді це була частина суми, яку раніше вони передали шахраю. На гачок потрапило п‘ятеро осіб. Загальна сума матеріальної шкоди складає понад 1,3 млн гривень.

Підозрюваний просив клієнтів розказувати знайомим про компанію та просив залучити їх до вигідної пропозиції отримати якомога більше грошей. Нині чоловік переховується від слідства. Вирішується питання щодо оголошення його у розшук.

Досудове розслідування проводять слідчі СУ ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Управління СБУ в Харківській області.