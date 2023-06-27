Міграційна служба відновила роботу Барвінківського відділення

Державна міграційна служба продовжує роботу по відновленню підрозділів у Харківській області.
Під час повітряних тривог надання адмінпослуг зупиняється.
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові комунальники ліквідували понад 80 аварій.
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Постарайтеся поважати інтереси та почуття оточуючих. Будь-яке необережне слово може спричинити надзвичайно гостру реакцію.
У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Протягом усього дня очікується дрібний дощ, який після обіду може посилитися.
Починаючи з 2017 року, за рішенням ООН 27 червня відзначається нове свято – День мікро-, малих та середніх підприємств.
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