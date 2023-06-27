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27.06.2023  19:00   Віталій Хінєвіч

Міграційна служба відновила роботу Барвінківського відділення

Державна міграційна служба продовжує роботу по відновленню підрозділів у Харківській області.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міграційну службу Харківської області.
 
Доступні такі послуги: оформлення паспорта громадянина України у формі ID-картки вперше (в 14 років), обмін паспорта-книжечки зразка 1994 року на ID-картку, вклеювання фотографій до паспорта громадянина України при досягненні 25- та 45-річного віку, одночасне оформлення ID-картки та паспорта громадянина України для виїзду за кордон, оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон. Барвінківський сектор приймає громадян України, незалежно від місця реєстрації.
 
Довідкову інформацію можливо отримати за номером телефону: +38(066)911-49-15.
 
Запис в підрозділ можливий через сервіс «Електронна черга».
 
Графік прийому громадян:   
        
  • Пн-чт: 9:00 - 17:00
  • Пт: 9:00 - 15:45
  • Обідня перерва: 13:00 - 13:45

Під час повітряних тривог надання адмінпослуг зупиняється.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові комунальники ліквідували понад 80 аварій.

Источник:   Міграційна служба Харківської області
 Тэги:  харків, міграційна служба
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