27.06.2023 19:45 Віталій Хінєвіч

«Країна героїв. Місто-герой — Харків»: у місті пройде фотовиставка

Фотовиставка присвячена мужності та незламності українського народу під час повномасштабної російської агресії.

Про це повідомлє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський історичний музей імені М. Ф. Сумцова.

Повідомляється, що вже завтра відбудеться відкриття фотовиставки «Країна героїв. Місто-герой — Харків», на якій представлять знімки людей різних професій, які об’єдналися в єдину силу, щоб захистити Україну.

«Ви побачите медиків, які щоденно рятують життя, журналістів, що підтримують інформаційну правду, військових, які гордо стоять на передовій, рятувальників, які неустанно допомагають постраждалим.

Ці світлини свідчать про нашу єдність, сильний дух та здатність виростити героїв у будь-який момент випробувань.

Кожен українець, незалежно від професії, зробив свій внесок у цю боротьбу. Виставка нагадує нам про те, що разом ми непереможні і готові стати щитом для нашої свободи та незалежності»,- зазначають представники заходу.

Відкриття фотовиставки відбудеться 28 червня, вхід вільний. Інформацію про місце та час проведення заходу можна знайти на сайті

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Німеччині відкрилася виставка плакатів від харківських студентів «Народжені в Україні».