Рятувальники Харкова деблокували постраждалого з понівеченого авто (фото)

У Харкові рятувальники ДСНС залучалися до ліквідації наслідків ДТП.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області, 5 січня сталася дорожньо-транспортна пригода на вулиці Дерев'янка, у якій зіткнулися три легкові автомобілі: Volkswagen, Dacia та Renault.
Рятувальники отримали повідомлення про це та прибули на місце події. Вони деблокували постраждалого чоловіка з одного з автомобілів за допомогою спеціальних інструментів.
Внаслідок ДТП Троє осіб отримали травми, і їх доставлено до лікарні бригадою екстреної медичної допомоги. Обставини пригоди встановлюють правоохоронці.
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