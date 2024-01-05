05.01.2024 13:37 Рита Парфенова

Рятувальники Харкова деблокували постраждалого з понівеченого авто (фото)

У Харкові рятувальники ДСНС залучалися до ліквідації наслідків ДТП.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області, 5 січня сталася дорожньо-транспортна пригода на вулиці Дерев'янка, у якій зіткнулися три легкові автомобілі: Volkswagen, Dacia та Renault.

Рятувальники отримали повідомлення про це та прибули на місце події. Вони деблокували постраждалого чоловіка з одного з автомобілів за допомогою спеціальних інструментів.

Внаслідок ДТП Троє осіб отримали травми, і їх доставлено до лікарні бригадою екстреної медичної допомоги. Обставини пригоди встановлюють правоохоронці.

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