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05.01.2024  14:44   Рита Парфенова

Ворог посилив обстріли населених пунктів на північ від Харкова

Прокурори зафіксували наслідки ворожих ударів по цивільних обʼєктах Харківщини

ворог обстріляв Липці та Козачу Лопань
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську обласну прокуратуру
 
5 січня близько 11:00, російські військовослужбовці здійснили обстріл смт Козача Лопань, що призвело до пошкодження приватних будинків.
 
Систематичні обстріли також сталися 4 січня та вночі 5 січня в селі Липці Харківського району. В результаті цих нападів пошкоджено житлові будинки, адміністративні будівлі, господарчі споруди та автомобілі в населених пунктах.
ворог обстріляв Липці та Козачу Лопань

Прокурори, спільно зі слідчими поліції, вживають всіх необхідних заходів для фіксації воєнних злочинів, що були скоєні представниками збройних сил держави-агресора.

На керівництво Дергачівської окружної прокуратури Харківської області покладено організацію досудового розслідування щодо порушень законів та звичаїв війни, відповідно до частини 1 статті 438 Кримінального кодексу України.

ворог обстріляв Липці та Козачу Лопань

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Раніше РЕДПОСТ писав, що слідчі документували наслідки воєнних злочинів російських військових на Харківщині за останню добу.

Источник:   Прокуратура Харківської області
 Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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