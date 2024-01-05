Ворог посилив обстріли населених пунктів на північ від Харкова

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Харківську обласну прокуратуру

5 січня близько 11:00, російські військовослужбовці здійснили обстріл смт Козача Лопань, що призвело до пошкодження приватних будинків.

Систематичні обстріли також сталися 4 січня та вночі 5 січня в селі Липці Харківського району. В результаті цих нападів пошкоджено житлові будинки, адміністративні будівлі, господарчі споруди та автомобілі в населених пунктах.

Прокурори, спільно зі слідчими поліції, вживають всіх необхідних заходів для фіксації воєнних злочинів, що були скоєні представниками збройних сил держави-агресора.

На керівництво Дергачівської окружної прокуратури Харківської області покладено організацію досудового розслідування щодо порушень законів та звичаїв війни, відповідно до частини 1 статті 438 Кримінального кодексу України.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що слідчі документували наслідки воєнних злочинів російських військових на Харківщині за останню добу.