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05.01.2024  10:27   Рита Парфенова

Правоохоронці Харківщини обстежують місця прильотів (фото)

Слідчі документували наслідки воєнних злочинів російських військових на Харківщині за останню добу.

обстріл

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області,  війська російської федерації наносили удари по місту Харкову та ряду населених пунктів Богодухівського, Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів. Ввечері російські війська обстріляли село Липці в Харківському районі.

Обстріли тривали і сьогодні вранці, призвівши до пошкоджень житлових будинків та офісних приміщень. В місті Вовчанськ Чугуївського району пошкоджений приватний будинок.

обстріл

Під ворожим обстрілом опинилися Уди Богодухівського району, Вовчанськ, Мала Вовча Чугуївського району, Потихонове, Синьківка, Берестове Куп'янського району та інші населені пункти.

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки.

Слідчі відкрили кримінальні провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни за статтею 438 Кримінального кодексу України.

обстріл

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 4 по 5 січня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 16 оперативних виїздів.

 

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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