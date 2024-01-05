Правоохоронці Харківщини обстежують місця прильотів (фото)

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області, війська російської федерації наносили удари по місту Харкову та ряду населених пунктів Богодухівського, Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів. Ввечері російські війська обстріляли село Липці в Харківському районі.

Обстріли тривали і сьогодні вранці, призвівши до пошкоджень житлових будинків та офісних приміщень. В місті Вовчанськ Чугуївського району пошкоджений приватний будинок.

Під ворожим обстрілом опинилися Уди Богодухівського району, Вовчанськ, Мала Вовча Чугуївського району, Потихонове, Синьківка, Берестове Куп'янського району та інші населені пункти.

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки.

Слідчі відкрили кримінальні провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни за статтею 438 Кримінального кодексу України.