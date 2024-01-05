05.01.2024 15:28

Новорічну ялинку як символ стійкості встановили мешканці зруйнованого будинку у Харкові (фото)

У дворі будинку, куди 30 грудня прилетіла ворожа ракета, харків’яни, всупереч суворій реальності, намагаються створити собі святковий настрій.





Денис Нетудихата, мешканець цього будинку, 30 грудня тепер вважає своїм другим Днем народження. Оскільки, за збігом обставин, чоловік виїхав з двору буквально за кілька хвилин до обстрілу. Розповідає, вперше з дружиною вирішили на Новий рік вдома поставити ялинку: Денис Нетудихата, мешканець цього будинку, 30 грудня тепер вважає своїм другим Днем народження. Оскільки, за збігом обставин, чоловік виїхав з двору буквально за кілька хвилин до обстрілу. Розповідає, вперше з дружиною вирішили на Новий рік вдома поставити ялинку:

"О 18.45 я поїхав з подвір’я до ринку за ялинкою. Десь на початку 8-ї години стався вибух. Мою дружину привалило стіною. Я почав їй дзвонити. Додзвонився не одразу. Вона сказала, що її привалило. Щоб я одразу їхав додому. Оскільки були заблоковані вхідні двері, я переліз через сусідній балкон, де вибило двері на свій та звідти її витягнув. Поки ДСНС вскривали двері. На місці прильоту росла вже багато років ялинка жива. І ми її прибрали, були вогники новорічні і ракета прилетіла саме до неї."

Ялинку Денис встиг купити до початку обстрілу. Тому і вирішив дерево, що зберегло йому життя, все ж поставити і прикрасити у дворі, бо квартира вщент зруйнована. Ця новорічна ялинка, як символ стійкості і віри, для всіх сусідів і в першу чергу для дружини Яни, повідомляє РЕДПОСТ

"Ялинка мене врятувала. Оскільки весь час я знаходжуся тут у дворі. Проте саме із-за цієї ялинки мене не було в цьому дворі.

Зараз дружина в лікарні, я і хочу, щоб вона побачила фото ялинки і скоріше одужувала. Також у нас багато сусідів в тяжкому стані в лікарні знаходяться, можливо вони в чаті побачать, що ми не здаємось, що це наш улюблений двір. І продовжуємо радіти тому, що ми всі вижили, бо в нас нема померлих. На щастя."



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