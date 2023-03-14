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14.03.2023  17:25   Дмитро Колонєй

Комунальники прочистили зливи на проспектах та вулицях Харкова

На яких вулицях працювали комунальники, поінформували у КП "Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації" Харкова.

Прочистили зливи на проспектах та вулицях Харкова комунальники
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КП "Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації", експерти підприємства прочистили дощоприймальні колодязі, водовідвідну систему, промили ділянки зливостоків  та провели ремонтні роботи камери дощоприймальних колодязів на вулицях:
  • Великій Кільцевій
  • Балтійській.
  • Владислава Зубенка,
  • Лозівській
  • Данилевського
  • Жилярді
  • Барабашова.
  • пр. Індустріальному,
  • пр. Льва Ландау
 
Прочистили зливи на проспектах та вулицях Харкова комунальники
 
Прочистили зливи на проспектах та вулицях Харкова комунальники
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що десятки ремонтників відновлюють вулиці Харкова.
 
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Источник:   Міськрада
 Тэги:  комунальники, зливи, харків
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