Комунальники прочистили зливи на проспектах та вулицях Харкова

На яких вулицях працювали комунальники, поінформували у КП "Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації" Харкова.
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Ідеї, які сьогодні спадуть вам на думку, можуть виявитися дуже цінними, проте не варто поспішати з їхньою реалізацією, остаточне рішення краще відкласти на потім.
Увесь день у Харкові утримається ясна погода. Без опадів.
Постанову про створення нового свята – Дня добровольця – Верховна Рада України ухвалила у січні 2017 року.
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