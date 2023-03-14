14.03.2023 17:15 Віталій Хінєвіч

Жінка в Харківській області бажаючи отримати допомогу потрапила у пастку шахраїв

Останнім часом спостерігається тенденція до зростання випадків мошенств під приводом якби оформлення грошової допомоги.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Чугуївщини.

Повідомляється, що на гачок шахраїв потрапила 39-річна мешканка Чугуївського району. Потерпіла побачила оголошення в одній із соціальних мереж про можливість отримання грошової допомоги. Жінка перейшла на вказаний сайт та ввела там дані своєї банківської картки. Вже через декілька хвилин з її рахунку було знято 8888 гривень.

За вказаним фактам слідчі Чугуївського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Санкція статті передбачає позбавлення волі до восьми років.

«Поліція вкотре нагадує, якщо ви, заповнюючи заявку, дійшли до розділу, де вас просять ввести дані банківської картки – зупиніться і вийдіть з даної сторінки, навіть якщо вона нагадуватиме відомий сайт банку чи іншої установи. Це так званий фішинг - вебресурс, який виманює реквізити платіжних карток під виглядом надання неіснуючих послуг.

Пам’ятайте, що брати інформацію, особливо з приводу фінансових виплат, потрібно лише з офіційних джерел, не переходьте за сумнівними посиланнями та не вводьте реквізити платіжних карток на незнайомих та підозрілих вебсайтах.

Якщо ж ви або ваші рідні, близькі, друзі чи знайомі все-таки стали жертвами аферистів, негайно телефонуйте 102», йдеться у повідомленні.



