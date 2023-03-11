11.03.2023 17:39 Дмитро Колонєй

Сталі відомі переможці конкурсу «Учитель року - 2023» у Харкові

Мер Харкова Ігор Терехов нагородив кращих вчителів міста.



Сталі відомі переможці конкурсу «Учитель року - 2023» у Харкові



Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Міськраду, Харківський міський голова Ігор Терехов вручив кращим вчителям Подяки міського голови та сертифікати на отримання річної щомісячної премії: переможцям - у розмірі 10 тис. грн, лауреатам - 3 тис. грн.

Мер подякував вчителям за роботу у надскладних воєнних умовах та відзначив високий рівень освіти, який вони забезпечують у Харкові.

«Минув рік війни. Було важко, але завдяки вам учні навіть за таких умов набувають якісних знань. Я вдячний вам за те, що, попри труднощі, ви щодня працюєте, навчаєте наших дітей, знаходите правильний підхід. Зараз особливо важливо вчити школярів історії, основам безпеки, а також проводити патріотичне виховання», - наголосив Ігор Терехов.

«Сьогодні ми проводимо нагородження кращих з кращих в укритті, але вже наступного року, я вірю, зустрінемося на великій сцені у мирному Харкові», - зазначив міський голова.



