11.03.2023 18:18 Дмитро Колонєй
На Харківщині ворог зазнав втрат та відступив на раніше зайняті позиції
Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 11 березня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Генштаб ЗСУ.
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На Слобожанському напрямку оперативна обстановка залишається стабільною, без суттєвих змін. Російська федерація зберігає значну військову присутність на території республіки білорусь, проте без явного формування наступальних угруповань. Водночас противник продовжує інженерне обладнання місцевості у прикордонних районах Брянської та Курської областей. Протягом доби ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли районів 7 населених пунктів Харківщини: Червона Зоря, Красне, Огірцеве, Колодязне, Красне Перше, Новомлинськ та Кам’янка.
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На Куп’янському напрямку противник зберігає свою суттєву військову присутність у прикордонних з Україною районах для недопущення перекидання наших підрозділів на інші напрямки. Також, протягом цієї доби противник безуспішно намагався прорвати оборону наших військ, здійснивши артилерійські обстріли районів низки населених пунктів Харківщини вздовж лінії бойового зіткнення - Дворічної, Гряниківки, Масютівки, Кислівки і Піщаного. Також противник здійснив невдалі спроби наступальних дій в районах населених пунктів Гряниківка на Харківщині. Зазнавши втрат в живій силі та техніці, відступив на раніше зайняті позиції.
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