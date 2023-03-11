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11.03.2023  19:00   Дмитро Колонєй

У Харкові обладнаний ще один "Пункт незламності" (фото)

Новий пункт у Харкові розташований у школі та обладнаний організаціями «Я врятований» та «Nova Ukraine».


Міськрада
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, громадська організація «Я врятований» спільно з «Nova Ukraine» за підтримки фонду Говарда Баффета обладнала ще один «пункт незламності» у Харкові. Він працює на базі спеціалізованої школи №155 (пр. Героїв Харкова, 318-а). 
 
Партнери передали:
  • термінал «StarLink»,
  • генератор,
  • потужний павербанк,
  • термопоти,
  • теплові гармати тощо.
 
Також на базі школи відкрита муніципальна кухня, де охочі можуть безкоштовно отримати гарячий обід.
 
Обладнаний ще один "Пункт незламності" у Харкові організаціями «Я врятований» та «Nova Ukraine»
 

Источник:   Міськрада
 Тэги:  пункт незламності, школа, харків, обід
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