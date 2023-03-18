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18.03.2023  15:32   Євген Клочко

Не тільки краса: як відрізнити розумну жінку від просто привабливої

Є кілька простих ознак, завдяки яким можна зрозуміти, що поряд знаходиться розумна жінка. Навіть якщо здається, що дама, що стоїть поруч, розумна, насправді може бути зовсім не так.

Розумна жінка: які риси вона має і як їх виявити
 

Ознаки, що дозволяють визначити розумну жінку

Не прагне здаватися краще за інших

Розумна жінка ніколи не привертатиме уваги до своєї персони або намагатиметься відстоювати свою правоту. Вона тільки використовуватиме наявні навички, щоб досягти поставленої мети. Вона не прагне ні з ким влаштовувати змагання, щоб здобути титул розумної жінки, адже їй немає сенсу цього робити. Вона насолоджуватиметься життям і робитиме все, що забажає.
 

Не поспішає починати стосунки з чоловіками

Розумна жінка: які риси вона має і як їх виявити
 
Розумна жінка чітко розуміє, що відносини в житті становлять не найголовнішу цінність. Навколо є багато цікавого, чому вона може приділити час. Для неї джерело щастя криється не в чоловіках. Вона може займатися своєю кар'єрою та досягати великих успіхів у професійній діяльності.
 

Висока самооцінка

Як правило, у розумних жінок все гаразд із самооцінкою, тому їм не потрібно намагатися підтверджувати свою значущість. Така жінка знає про всі свої сильні сторони і працює з наявними слабкостями. Вона ніколи не порівнюватиме себе з іншими, до кінця відстоюватиме свою точку зору і думку.
 

Знає, чого хоче

Інтелектуально розвинена жінка чітко вміє визначати свої межі та відстоювати їх. Ніхто і ніщо не зможе порушити її межі та особистий простір. Вона чітко знає, про що мріє, при цьому не боїться розповідати про свої мрії. Вона не пожертвуватиме собою заради когось і не буде ні під кого підлаштовуватися.
 
Розумна жінка: які риси вона має і як їх виявити
 

Спокійно сприймає критику

Інтелектуалка не ображатиметься на критику на свою адресу, а спокійно до неї поставиться. Завдяки критиці вона стане ще сміливішою і використовує її як інструмент для саморозвитку. Вона проведе аналіз інформації, що до неї надходить, визначить усі плюси і мінуси, а також застосує свої знання на практиці.
 

Живе сьогоденням і складає плани на життя

Розумна жінка вміє складати чіткі плани життя, причому у кожному її плані є місце для непередбачуваної ситуації. Вся справа в тому, що в житті може статися все, що завгодно, тому їй потрібно бути готовим до будь-яких ситуацій, щоб вчасно зуміти адаптуватися.
 

Інтелектуалка спокійно сприймає всі жарти з себе

Інтелектуально розвинена жінка ніколи не прагне здаватися серйозною і може підколоти саму себе. Вона знає, що кожна людина робить багато помилок, тому не боїться їх визнавати. Вона спокійно сприймає всі свої недоліки, і ніякі жарти не сприймає близько до серця, як і критику на свою адресу. Коли потрібно, вона зможе бути дотепною. Почуття гумору у такої жінки чудове.
 
Розумна жінка: які риси вона має і як їх виявити
 
Згідно з усіма зазначеними вище ознаками, людям буде набагато простіше виявити інтелектуалку. Але при цьому варто завжди пам'ятати про те, що такі дамочки можуть прикидатися простушками.

Тэги:  жінки
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