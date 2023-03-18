18.03.2023 21:45 Віталій Хінєвіч
Рецепт вишуканого вишневого клафуті
Духмяний вишневий пиріг стане прекрасним десертом для сімейної вечері, повідомляє РЕДПОСТ .
Вишневий клафуті зазвичай їдять теплим, але й при кімнатній температурі десерт не втратить свого неперевершеного смаку.
Для приготування десерту знадобляться так інгредієнти:
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несолоне вершкове масло кімнатної температури для змащування форми;
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450 г вишні без кісточок;
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3 великі яйця;
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300 мл незбираного молока;
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1/2 склянки (100 г) плюс 2 столові ложки (25 г) цукрового піску, розділити;
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1/2 склянки (65 г) пшеничного борошна;
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2 чайні ложки ванільного цукру;
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1/4 чайної ложки дрібної морської солі;
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цукрова пудра для посипання.
Крок 1
Розігрійте духову шафу до 180 градусів. Рясно змастіть форму для випікання вершковим маслом та викладіть вишню в один шар.
Крок 2
Змішайте яйця, молоко, 1/2 склянки (100 г) цукру, борошно, ванільний цукор та сіль. Цю суміш збийте міксером на високій швидкості до отримання однорідної маси, близько 30 секунд. Вилийте тісто на вишню і посипте 2 столовими ложками цукру, що залишилися.
Крок 3
Випікайте клафуті близько 45 хвилин, поки заварний крем не застигне. Дайте охолонути не менше 5 хвилин, посипте цукровою пудрою та розділіть на 6-8 шматочків, подавайте теплим.
Хоча клафуті чудовий сам по собі, ложка збитих вершків або кулька ванільного морозива були б приємним доповненням десерту.
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