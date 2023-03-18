18.03.2023 21:45 Віталій Хінєвіч

Рецепт вишуканого вишневого клафуті

Духмяний вишневий пиріг стане прекрасним десертом для сімейної вечері, повідомляє РЕДПОСТ .

Вишневий клафуті зазвичай їдять теплим, але й при кімнатній температурі десерт не втратить свого неперевершеного смаку.

Для приготування десерту знадобляться так інгредієнти:

несолоне вершкове масло кімнатної температури для змащування форми;

450 г вишні без кісточок;

3 великі яйця;

300 мл незбираного молока;

1/2 склянки (100 г) плюс 2 столові ложки (25 г) цукрового піску, розділити;

1/2 склянки (65 г) пшеничного борошна;

2 чайні ложки ванільного цукру;

1/4 чайної ложки дрібної морської солі;

цукрова пудра для посипання.

Крок 1

Розігрійте духову шафу до 180 градусів. Рясно змастіть форму для випікання вершковим маслом та викладіть вишню в один шар.

Крок 2

Змішайте яйця, молоко, 1/2 склянки (100 г) цукру, борошно, ванільний цукор та сіль. Цю суміш збийте міксером на високій швидкості до отримання однорідної маси, близько 30 секунд. Вилийте тісто на вишню і посипте 2 столовими ложками цукру, що залишилися.

Крок 3

Випікайте клафуті близько 45 хвилин, поки заварний крем не застигне. Дайте охолонути не менше 5 хвилин, посипте цукровою пудрою та розділіть на 6-8 шматочків, подавайте теплим.

Хоча клафуті чудовий сам по собі, ложка збитих вершків або кулька ванільного морозива були б приємним доповненням десерту.



