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18.03.2023  21:45   Віталій Хінєвіч

Рецепт вишуканого вишневого клафуті

Духмяний вишневий пиріг стане прекрасним десертом для сімейної вечері, повідомляє РЕДПОСТ .

клафуті
 
Вишневий клафуті зазвичай їдять теплим, але й при кімнатній температурі десерт не втратить свого неперевершеного смаку.
 
Для приготування десерту знадобляться так інгредієнти:
 
  • несолоне вершкове масло кімнатної температури для змащування форми;
  • 450 г вишні без кісточок;
  • 3 великі яйця;
  • 300 мл незбираного молока;
  • 1/2 склянки (100 г) плюс 2 столові ложки (25 г) цукрового піску, розділити;
  • 1/2 склянки (65 г) пшеничного борошна;
  • 2 чайні ложки ванільного цукру;
  • 1/4 чайної ложки дрібної морської солі;
  • цукрова пудра для посипання.

Крок 1

Розігрійте духову шафу до 180 градусів. Рясно змастіть форму для випікання вершковим маслом та викладіть вишню в один шар.

Крок 2

Змішайте яйця, молоко, 1/2 склянки (100 г) цукру, борошно, ванільний цукор та сіль. Цю суміш збийте міксером на високій швидкості до отримання однорідної маси, близько 30 секунд. Вилийте тісто на вишню і посипте 2 столовими ложками цукру, що залишилися.

Крок 3

Випікайте клафуті близько 45 хвилин, поки заварний крем не застигне. Дайте охолонути не менше 5 хвилин, посипте цукровою пудрою та розділіть на 6-8 шматочків, подавайте теплим.
Хоча клафуті чудовий сам по собі, ложка збитих вершків або кулька ванільного морозива були б приємним доповненням десерту.
 
 

Тэги:  кулінарія, рецепт
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