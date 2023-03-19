Прогноз погоди у Харкові на 19 березня

З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
Вранці хмарно, ймовірність опадів 3%. Температура повітря +4°...+3°C (відчувається як +1°C). Вітер північно-східний, 5 м/с. Вологість повітря 81%. Атмосферний тиск 758 мм рт.ст.
Вдень хмарно, ймовірність опадів 14%. Температура повітря +6°...+8°C (відчувається як +5°C). Вітер північно-східний, 5 м/с. Вологість повітря 80%. Атмосферний тиск 757 мм рт.ст.
Ввечері хмарно, ймовірність опадів 15%. Температура повітря +6°...+5°C (відчувається як +5°C). Вітер північно-східний, 5 м/с. Вологість повітря 75%. Атмосферний тиск 756 мм рт.ст.
День сприяє спілкуванню, проте може виникати спокуса прийняти бажане за дійсне, тож від спонтанних радикальних кроків краще утриматися.
З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Без опадів.
Третьої неділі березня наші комунальники відзначатимуть своє професійне свято - День працівників житлово-комунального господарства та побутового обслуговування населення.
влажность:
давление:
ветер: