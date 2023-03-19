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19.03.2023  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 19 березня

З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Без опадів.

Парк Горького у Харкові

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Вранці хмарно, ймовірність опадів 3%. Температура повітря +4°...+3°C (відчувається як +1°C). Вітер північно-східний, 5 м/с. Вологість повітря 81%. Атмосферний тиск 758 мм рт.ст.

Вдень хмарно, ймовірність опадів 14%. Температура повітря +6°...+8°C (відчувається як +5°C). Вітер північно-східний, 5 м/с. Вологість повітря 80%. Атмосферний тиск 757 мм рт.ст.

Ввечері хмарно, ймовірність опадів 15%. Температура повітря +6°...+5°C (відчувається як +5°C). Вітер північно-східний, 5 м/с. Вологість повітря 75%. Атмосферний тиск 756 мм рт.ст.

Народні прикмети

  • Уранці приморозки – такою погода буде ще місяць
  • День морозний – до швидкої весни, а літо буде сухим
  • Застукав дятел – до довгих холодів.
  • Лід тоне в річках – рік буде неврожайним;
  • Якщо вже з'явилися мухи або метелики, то морозів більше не буде.
  • Цього дня у небі вже можна побачити білого лелеку, який повертається у свої рідні краї.
  • Також може повертатись і трясогузка, хоча для неї ще зарано.

Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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