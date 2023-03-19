19.03.2023 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 19 березня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

День сприяє спілкуванню, проте може виникати спокуса прийняти бажане за дійсне, тож від спонтанних радикальних кроків краще утриматися.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Овну зовсім дикої здасться сама думка про те, що можна всидіти в чотирьох стінах. Не важливо як і не важливо куди, – для Овна головне здійснити якщо і не подорож, то хоча б елементарну прогулянку. А ще краще буде вирушити до якогось клубу чи на вечірку. Без цього Овен ризикує зовсім закиснути і впасти в безпросвітне зневіру.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Тельцю захочеться влаштувати свято, причому не так для тіла, як для душі. Цей день добре провести у спілкуванні з коханою людиною, бажано у романтичній обстановці гарного ресторану. А ось складних і слизьких тем у розмові Тельцю краще уникати. Поговоріть про щось дрібне, але приємне, а всі серйозні справи відкладіть на потім.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Чим-чим, а стриманістю Близнюки не відрізнятимуться! Спробувати бути стриманішим, звичайно, не завадить, але навряд чи це вдасться. Близнюки можуть наговорити оточуючим купу гидот і знайти купу ворогів. Але можуть і навпаки: перейти на позитив і знайти таку ж купу друзів. У будь-якому разі, емоції Близнюків будуть дуже сильні та заразливі, а бажання висловлювати свої думки вголос – не завжди доречне та безпечне.

Рак (22 червня – 23 липня)

Рака потягне туди, де люди веселяться і життя б'є ключем! При цьому емоції самого Раку не виплескуватимуться через край. Просто йому буде приємно перебувати у веселих компаніях, заражаючись безтурботною атмосферою спільного свята. Оскільки ні до чого іншого зірки Рака не схиляють, то чому б і не провести вільний час на якійсь вечірці чи клубі?

Лев (24 липня – 23 серпня)

Поведінка Лева не буде обтяжена зайвими рамками умовностей та пристойностей! Леву може навіть на якийсь час здатися, що він вищий за це. А от оточуючі можуть бути із цього приводу зовсім іншої думки. Дивлячись на таку свободу дій, вони можуть зробити не найприємніші для Лева висновки. І ще: будьте обережнішими з цікавістю! Воно може завести вас надто далеко.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Емоції Діви постійно коливатимуться десь між поняттями «треба» і «хочу». З одного боку, справи, що накопичилися, наполегливо вимагатимуть зайнятися ними, з іншого ж - Діві захочеться відволіктися від рутини і зайнятися чимось цікавим. Щоб не мучитися в сумнівах, Діві варто спробувати знайти таке заняття, в якому корисне поєднується з приємним. Ну, чи хоч би розписати свій день так, щоб у ньому знайшлося місце і тому, й іншому.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

День у Терезів буде насичений спілкуванням з різними людьми! Можливі нові цікаві знайомства або зустрічі, які змінять поточні плани Терезів. І хоча жодних радикальних змін зірки не обіцяють, проте день може бути багатим на цікаві повороти та нові враження. Хорошим рішенням для цього дня буде невелика подорож – як мінімум, прогулянку за місто.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

На порядку денному у Скорпіона першим пунктом стоятимуть суперечки, сварки та різного роду з'ясування стосунків. На жаль, до решти зірки схиляють Скорпіона мало. А ось що стосується суперечок та сварок, то їх кількість буде прямо пропорційна числу розмов. Іншими словами, Скорпіону краще звести спілкування з оточуючими до мінімуму. Ну, чи хоча б запастись терпінням.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

На думку Стрільця наполегливо вриватиметься вітер далеких мандрівок. Постарайтеся не виявляти цього перед начальством – навряд чи це оцінить. Але й опиратися такій пошесті теж не варто. Набагато краще витратити день, щоб обміркувати та спланувати якісь майбутні поїздки чи подорожі. Якщо ви ще не вирішили, де проведете відпустку чи найближчі вихідні, саме час цим зайнятися!

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Що-що, а інформаційний голод Козерогу не загрожує! Він ризикує з головою поринути в атмосферу інтриг, чуток та пліток. Козеріг може навіть і сам не помітити, як стане рознощиком якоїсь не достовірної інформації. Намагайтеся при цьому хоча б не скочуватися до огульної критики (навіть за очі). Інакше це може ускладнити ваші стосунки з оточуючими.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Водолію вкрай корисно зробити вихід у світ. Тобто опинитися в тих місцях, де зазвичай збираються якщо і не вершки суспільства, то принаймні публіка зі смаком та статусом. Можна, наприклад, відвідати модний клуб, прем'єру нового фільму чи цікаву виставку. Саме в цих місцях Водолій має всі шанси завести несподіване знайомство, яке згодом дуже сприятливо позначиться на його долі.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Рибам добре буде влаштувати у себе вдома справжнє свято, покликати у гості друзів (особливо тих, з ким вони давно не бачилися). І не треба прив'язувати свято до якогось приводу чи дати, можна просто організувати звичайні дружні посиденьки – вони обіцяють пройти напрочуд весело та душевно. Єдине, Рибам слід не надто захоплюватися спиртними напоями та уникати слизьких тем у спілкуванні.



