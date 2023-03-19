19 березня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Третьої неділі березня наші комунальники відзначатимуть своє професійне свято - День працівників житлово-комунального господарства та побутового обслуговування населення.
Харків вдячний їм за їхню роботу протягом війни. Навіть під обстріами працівники галузі невтомно дбали, щоб у наших оселях завжди була вода, газ, тепло та світло, а вулиці міста були чисті.
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19 березня у світі відзначається День клієнта, а також починається Міжнародний тиждень ввічливості на дорозі.
В православному календарі сьогодні Вселенська батьківська субота, а також пам'ять 42-х мучеників із міста Амморея, зокрема, Костянтина та його матері Олени.
В народі цей день колись називали Костянтин, Костянтинів день. Наші предки з особливою повагою ставилися до води. Вони освячували колодязі та ходили в лазні.
721 року до н. е. вперше було описано сонячне затемнення, побачене з Вавилону.
1494 – у Венеції складено хартію про охорону авторських прав – вперше у світі було прийнято закон про охорону авторських прав на винаходи.
1813 – народився Давид Лівінгстон, шотландський місіонер, видатний дослідник Африки, першовідкривач озера Вікторія.
1831 – відбулося перше пограбування банку США. Англійський іммігрант Едвард Сміт викрав із City Bank of New York 245 000 доларів – гігантську на ті часи суму. Незабаром злочинця вдалося схопити (він отримав п'ять років ув'язнення у Сінг-Сінгу) і повернути більшу частину викраденого.
1859 - у Парижі проходить прем'єра опери Шарля Гуно "Фауст".
1895 – народився Максим Рильський, український поет, класик української поезії ХХ століття.
1917 – у Києві пройшла 100-тисячна демонстрація під гаслами: «Автономію Україні», «Вільна Україна у вільній Росії», «Хай живе вільна Україна з гетьманом на чолі». Під час першого українського свята Свободи демонстранти так захопились, що навіть роззброїли поліцію.
1918 – у США прийнято Акт про Стандартний Час і затверджено поділ на часові пояси.
1927 – у штаті Вашингтон м'ясник виявив у шлунку курча шість самородків золота.
1930 – народилася Ліна Костенко, українська поетеса («Маруся Чурай», «Горохове плем'я», «Записки українського найминулого»).
1933 – народився Філіп Рот, американський письменник, автор понад 25 романів («Випадок Портного», «Змова проти Америки»).
1936 – народилася Урсула Андресс, швейцарська кіноактриса, секс-символ 60-х у Франції та найкраща з дівчат Джеймса Бонда («Доктор Ноу»).
1947 – народилася Гленн Клоуз, американська актриса («Небезпечні зв'язки», «Будинок духів», «Гамлет», «Лев узимку» та фатальна лиходійка Круелла де Вілль із «101-102 далматинців»).
1950 – приймається Стокгольмське звернення заборону атомної зброї, у якому вперше вживається фраза «люди доброї волі».
1953 – вперше на ТБ показана церемонія вручення премії «Оскар».
1955 – під час розкопок у Масаді (Ізраїль) виявлено останки палацу царя Ірода.
1955 – народився Брюс Вілліс, голлівудський актор, продюсер, сценарист та композитор. А за сумісництвом рятівник планети від усякої нечисті як на землі («Міцний горішок») і в космосі («П'ятий елемент», «Армагеддон»), так і в часі («Дванадцять мавп»).
1958 – у Страсбурзі відкрилося перше засідання Європарламенту.
1964 - керівництво фірми IBM прийняло рішення про розробку та запуск у виробництво сімейства ЕОМ System/360. Цей революційний крок на багато років визначив розвиток ЕОМ. Досі кожна машина випускалася з власним унікальним програмним забезпеченням, тепер програми, написані для однієї з машин, могли виконуватися і на інших.
1972 – народився Сергій «Фома» Фоменко, український музикант, фронтмен та лід-вокаліст гурту «Мандри»
1994 – у Японії приготовлено омлет із 160 тисяч яєць площею 128.5 квадратних метра.
2004 – два різних учасники нідерландської Вікіпедії одночасно створили статті Lijst van criminelen і Lijst van misdadigers. Обидві статті були списком злочинців (crimineel та misdadiger – синоніми). Після цього було сформульовано Закон Мерфі – Елліви.
2011 – початок інтервенції країн НАТО у Лівії. Закінчилося все громадянською війною та руйнуванням Лівійської держави.
Аркадій, Олена, Костянтин, Максим, Федір.
День сприяє спілкуванню, проте може виникати спокуса прийняти бажане за дійсне, тож від спонтанних радикальних кроків краще утриматися.
З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Без опадів.
Третьої неділі березня наші комунальники відзначатимуть своє професійне свято - День працівників житлово-комунального господарства та побутового обслуговування населення.
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