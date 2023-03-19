Харківщина на ранок 19 березня. Оперативна обстановка від ДСНС

Протягом доби з 18 по 19 березня 2023 року пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не зафіксовано.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 19 березня.
Загалом за добу з 18 по 19 березня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 16 оперативних виїздів, з яких:
7 – на ліквідацію пожеж;
1 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;
1 – на чергування;
4 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;
3 – інші виїзди.
Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 45 одиниць вибухонебезпечних предметів.
Раніше РЕДПОСТ писав, що у селі Яремівка Ізюмського району двоє чоловіків отримали важкі травми від вибуху невідомого вибухонебезпечного предмета (ймовірно граната).
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