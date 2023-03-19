19.03.2023 08:00 Рита Парфенова

Харківщина на ранок 19 березня. Оперативна обстановка від ДСНС

Протягом доби з 18 по 19 березня 2023 року пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не зафіксовано.



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Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 19 березня.

Загалом за добу з 18 по 19 березня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 16 оперативних виїздів, з яких:

7 – на ліквідацію пожеж;

1 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;

1 – на чергування;

4 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;

3 – інші виїзди.



Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 45 одиниць вибухонебезпечних предметів.



Раніше РЕДПОСТ писав, що у селі Яремівка Ізюмського району двоє чоловіків отримали важкі травми від вибуху невідомого вибухонебезпечного предмета (ймовірно граната).



