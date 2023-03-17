17.03.2023 12:25 Рита Парфенова

Чи відключатимуть світло у Харкові, розповіли в Укренерго

Станом на ранок 17 березня до області не доводили лімити споживання електроенергії

Це дає можливість не застосовувати у Харкові та області графіків погодинних відключень світла, повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на НЕК «Укренерго».

Енергетики повідомили, що через наслідки російської атаки 9 березня можливі обмеження споживання у Києві, у Київській та Житомирській областях. В інших регіонах обмежень у мережах «Укренерго», які б призводили до необхідності обмеження споживачів, немає. Ліміти споживання до областей не доводились.



