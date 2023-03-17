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17.03.2023  12:25   Рита Парфенова

Чи відключатимуть світло у Харкові, розповіли в Укренерго

Станом на ранок 17 березня до області не доводили лімити споживання електроенергії

відключення світла
 
Це дає можливість не застосовувати у Харкові та області графіків погодинних відключень світла, повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на НЕК «Укренерго».
 
Енергетики повідомили, що через наслідки російської атаки 9 березня можливі обмеження споживання у Києві, у Київській та Житомирській областях. В інших регіонах обмежень у мережах «Укренерго», які б призводили до необхідності обмеження споживачів, немає. Ліміти споживання до областей не доводились.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що в Ізюмському районі повернули світло в ще одне деокуповане село.

 


Источник:   Укренерго
 Тэги:  відключення світла, харків
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