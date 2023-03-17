17.03.2023 12:50 Віталій Хінєвіч

Фахівці розповіли, як покращити роботу домашнього інтернету

Деякі користувачі інтернету можуть зіштовхнутися зі складнощами його використання. Іноді такі проблеми виникають через неправильно налаштований Wi-Fi роутер.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Повільна робота домашньої мережі Wi-Fi може свідчити про слабкий сигнал роутера. Декілька простих кроків допоможуть розв’язати цю проблему:

1. Перевірте налаштування маршрутизатора. Переконайтеся, що вимкнений ліміт швидкості сигналу, а прошивка пристрою оновлена до останньої версії.

2. Розмістіть маршрутизатор ближче до центру помешкання. Таким чином ви створите рівномірний розподіл сигналу до всіх пристроїв у ньому.

3. Підніміть WI-FI-роутер якомога вище від підлоги. Це забезпечить максимальне покриття, адже пристрій схильний поширювати найсильніші сигнали вниз.

4. Тримайте маршрутизатор якомога далі від інших електронних пристроїв і великих металевих предметів. Чим більше перешкод та електронних пристроїв поруч із роутером, тим вища ймовірність того, що вони заважатимуть сигналу.

5. Направте антени пристрою вгору або нахиліть їх в один бік. Це збільшить концентрацію та потужність сигналу.

6. Встановлюйте для своєї мережі надійний пароль і тип безпеки WPA2. Цим ви захистите мережу від стороннього втручання, яке призводить до втрати швидкості передачі даних.

Раніше РЕДПОСТ писав, як уберегтися від фейкової інформації.



