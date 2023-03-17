17.03.2023 14:00 Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники усунули 18 аварійних ситуацій

У четвер бригади аварійно-відновлювальних робіт Комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» ліквідували дев'ять пошкоджень на ділянках трубопроводів та капітально відремонтували дев'ять оглядових колодязів, передає РЕДПОСТ .

Зокрема, у Шевченківському районі ремонтники оперативно усунули ушкодження на магістралі діаметром 150 мм на вулиці Ахсарова.

«Після виявлення пошкодження на трубопроводі довелося ненадовго відключити водопостачання. Тому, досвідчені ремонтники доклали всіх зусиль і навичок для проведення відновлювальних заходів у найкоротші терміни. Із завданням успішно впоралися, після чого привели територію до ладу.

Паралельно капітально відремонтували та замінили запірну арматуру у оглядових колодязях на вулицях Заліській та Бородинівській», - поінформував начальник районної служби Андрій Целогородцев.

У свою чергу фахівцями лабораторії санітарно-епідеміологічного контролю щодня проводяться дослідження якості води. Вони підтверджують, що якість водопровідної води, яка подається до будинків харків'ян, відповідає всім санітарно-гігієнічним нормам.

Раніше РЕДПОСТ писав, що комунальники Харкова запустили теплопостачання у 6 тисяч будинків за два дні (фото).



