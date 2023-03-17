17.03.2023 14:20 Віталій Хінєвіч

Окупанти обстріляли Куп'янський район

Правоохоронці задокументували наслідки збройної агресії рф.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

За даними слідства, ввечері 16 березня зс рф обстріляли з РСЗВ села Кругляківка Куп’янського району. В ніч з 16 на 17 березня окупанти здійснили артилерійський обстріл міста Куп’янськ та села Новоосинове.

Пошкоджено будинки і господарчі споруди. Постраждалі відсутні.

Прокурори спільно зі слідчими поліції зібрали речові докази та зафіксували наслідки чергового воєнного злочину держави-агресорки.

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).



