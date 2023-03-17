    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Окупанти обстріляли Куп'янський район
17.03.2023  14:20   Віталій Хінєвіч

Окупанти обстріляли Куп'янський район

Правоохоронці задокументували наслідки збройної агресії рф.

Харківська область
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
За даними слідства, ввечері 16 березня зс рф обстріляли з РСЗВ села Кругляківка Куп’янського району. В ніч з 16 на 17 березня окупанти здійснили артилерійський обстріл міста Куп’янськ та села Новоосинове.
 
Пошкоджено будинки і господарчі споруди. Постраждалі відсутні.
 
Прокурори спільно зі слідчими поліції зібрали речові докази та зафіксували наслідки чергового воєнного злочину держави-агресорки.
 
За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
 
 

Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  агрессия россии, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
17.03 Армія Заграбники готуються до оборони Криму 17.03 Надзвичайні події Колаборантку, яка вела фінанси окупантів, викрила СБУ на Харківщині 17.03 Армія Окупанти обстряліли більше 20 населених пунктів Харківщини
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 