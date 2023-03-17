17.03.2023 14:30 Рита Парфенова

У Харкові збільшилась кількість розриттів: у ХТМ розповіли, чому

У зв'язку із потеплінням активізували профілактичні роботи на тепломережах по усуненню потенційних дефектів.

Ці роботи обумовили тимчасове збільшення кількості розриттів по всьому місту до 52, повідомляє РЕДПОСТ з посиланнм на КП "Харківські теплові мережі". Шурфи, де роботи завершено, мають оперативно засипати піском та щебенем.

Виконуть комунальники й поточні задачі. Так, минулої доби працівники КП "Харківські теплові мережі" оперативно локалізували та усунули 16 дефектів на внутрішньоквартальних мережах по центральному опаленню та гарячому водопостачанню.



Також вдалося закрити понад 900 заявок громадян, які надійшли до служби 15-62 та кол центру 341-41-40.



Підприємство розпочало підготовку до місячника "Зелена Весна" та майбутньої ремонтної кампанії, яка обіцяє бути не менш складною, ніж опалювальний сезон.

Раніше РЕДПОСТ писав, що комунальники Харкова запустили теплопостачання у 6 тисяч будинків за два дні (фото).



