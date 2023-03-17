17.03.2023 11:46 Рита Парфенова

Комунальники Харкова запустили теплопостачання у 6 тисяч будинків за два дні (фото)

Після масивного ракетного удару проти ночі 9 березня у Харкові 8-й раз за сезон перезапустили систему опалення.



Фото: Василь Голосний

Як проходив перезапуск системи, «Харьковским известиям» розповів заступник технічного директора КП «Харківські теплові мережі» Олексій Лука, передає РЕДПОСТ.



«Було досить складно, бо ми довгий час не отримували достатньої кількості електроенергії. Також була досить велика втрата води в мережі. За два дні було усунуто 96 дефектів, які внаслідок цього вимкнення з'явилися. Колектив ХТС не покладав рук у момент, як тільки у нас з'явилася можливість: нам дали електроенергію, коли нам пішла вода, розпочали перезапуск. Вважайте, що за 2 дні зробили неможливе – перезапустили майже 6 тисяч будинків, 5 – з яких по по-новій», - розповів він.



У ніч проти середи у Шевченківському районі на теплотрасі великого діаметру сталася аварія. Через порив труби близько сотні будинків спального району залишилися без тепла. Напередодні комунальники все відремонтували. Тепло до будинків повернули. А у четвер вранці вже стали до фінішних робіт: закривають камеру, щоб далі впорядкувати пішохідну зону.



«Через корозію стався дефект на трубі діаметром 500. Була аварійна ситуація. Потихала Павлопольська котельня. Всі виїхали на пошук дефекту. Поміняли 4 метри труби і до 14:00 було усунуто дефект. Ця теплотраса експлуатується з 1964 року. На цей рік вона заложена у перекладку», - повідомив начальник Шевченківської філії КП «Харківські теплові мережі» Володимир Комарницький.

В зв’язку зі зношеністю труби лишень цього опалювального сезону тут сталося 7 аварій. Взагалі, кажуть спеціалісти, обстріли та часті гідроудари через блекаути суттєво позначились на ситуації з аваріями на тепломережах міста. Але завдяки злагодженій роботі у форматі 24/7 Харків навіть під час війни з опаленням. Хоча протягом останніх майже 13-ти місяців число аварій зросло втричі.

Після завершення опалювального сезону в харківських тепломережах стартує новий серйозний етап – підготовка міста до нової зими. В планах – великі перекладки, планові ремонти обладнання та поступовий перехід на локальні котельні. Якраз завдяки ремонтним кампаніям, що в мегаполісі продуктивно проводились протягом декількох років ще до війни, а також минулоріч, якраз і вдається комунальникам справлятися з викликами, коли за лічені дні в місті треба перезапустити всю систему опалення.

Раніше РЕДПОСТ . писав, що на Північній Салтівці відбудовано котельню , яка забезпечує теплом та гарячою водою 42 багатоповерхові будинки.

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