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17.03.2023  11:50   Віталій Хінєвіч

У Харкові вшанували пам'ять рятувальника, який загинув при виконанні службових обов'язків

17 березня 2022 року життя Олександра Подольського обірвалося під час виконання службових обов’язків, гасячи пожежу на найбільшому в Європі ринку «Барабашова», коли ворог завдав повторних обстрілів з «Градів».

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС Харківської області.
 
Олександр Подольський, сержант служби цивільного захисту, пожежний-рятувальник 5-ї Державної пожежно-рятувальної частини 3-го Державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у Харківській області.
 
До роковин загибелі рятувальники його родичі та колеги втілили його мрію у життя. У частині, в якій служив Олександр Подольський, відкрили спортивну кімнату.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині під час обстрілу загинув чоловік.
 

Источник:   ДСНС Харківської області
 Тэги:  події, харків
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