17.03.2023 11:50 Віталій Хінєвіч

У Харкові вшанували пам'ять рятувальника, який загинув при виконанні службових обов'язків

17 березня 2022 року життя Олександра Подольського обірвалося під час виконання службових обов’язків, гасячи пожежу на найбільшому в Європі ринку «Барабашова», коли ворог завдав повторних обстрілів з «Градів».

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС Харківської області.

Олександр Подольський, сержант служби цивільного захисту, пожежний-рятувальник 5-ї Державної пожежно-рятувальної частини 3-го Державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у Харківській області.

До роковин загибелі рятувальники його родичі та колеги втілили його мрію у життя. У частині, в якій служив Олександр Подольський, відкрили спортивну кімнату.



