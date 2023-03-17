У Харкові вшанували пам'ять рятувальника, який загинув при виконанні службових обов'язків

17 березня 2022 року життя Олександра Подольського обірвалося під час виконання службових обов’язків, гасячи пожежу на найбільшому в Європі ринку «Барабашова», коли ворог завдав повторних обстрілів з «Градів».
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День хороший для ділових та активних людей, головне – уникайте різкості у спілкуванні, яка може звести нанівець усі ваші починання, обернувшись конфліктом.
17 березня на території міста Харкова та області хмарно з проясненнями. Вночі та вранці невеликий дощ. Вдень без істотних опадів.
В Україні вшановують тих, до чиїх завдань входить «комплектація» армії – сьогодні День мобілізаційного працівника.
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