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14.03.2023  21:24   Дмитро Колонєй

На Харківщині під час обстрілу загинув чоловік: подробиці від поліції

Правоохоронці Харківщини фіксують наслідки військової агресії.

Загинув чоловік під час обстрілу Харківшини: подробиці від поліції
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції, 14 березня 2023 року у Куп’янському райвідділу поліції стало відомо про артилерійський обстріл цивільних об’єктів села Колодязне з боку окупаційної армії РФ.
 
 
       На місце події невідкладно виїжджали працівники територіального підрозділу поліції, які встановили, що смертельні тілесні ушкодження отримав 42-річний місцевий мешканець. Його тіло направили до моргу для проведення відповідної експертизи.
 
Загинув чоловік під час обстрілу Харківшини: подробиці від поліції
       
Поліцейські провели необхідні слідчі та процесуальні дії з метою документування злочинної діяльності окупаційних військ.
 

Источник:   ГУ Нацполіції
 Тэги:  смерть, обстріл, харків
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