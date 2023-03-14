14.03.2023 21:24 Дмитро Колонєй
На Харківщині під час обстрілу загинув чоловік: подробиці від поліції
Правоохоронці Харківщини фіксують наслідки військової агресії.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на ГУ Нацполіції, 14 березня 2023 року у Куп’янському райвідділу поліції стало відомо про артилерійський обстріл цивільних об’єктів села Колодязне з боку окупаційної армії РФ.
На місце події невідкладно виїжджали працівники територіального підрозділу поліції, які встановили, що смертельні тілесні ушкодження отримав 42-річний місцевий мешканець. Його тіло направили до моргу для проведення відповідної експертизи.
Поліцейські провели необхідні слідчі та процесуальні дії з метою документування злочинної діяльності окупаційних військ.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ
писав, що під час обстрілу Харківщини загинули люди.
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