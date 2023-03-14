14.03.2023 20:25 Василь Голосний
У Харкові проходить виставка “Особовий склад” (фото)
9 березня у центрі сучасного мистецтва “ЄрміловЦентр” відкрилась колективна виставка “Особовий склад”.
Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ
До виставки долучились 17 митців з Харкова, які поставили свої роботи “пліч-о-пліч”, щоб показати силу міста, повідомляє РЕДПОСТ
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До особового складу увійшли: Олексій Борисов, Артем Волокітін, Костянтин Зоркін, Олег Калашнік, Тарас Каменной, Віталій Кохан, Владислав Краснощок, Белла Логачова, Костянтин Лізогуб, Павло Маков, Еліза Мамардашвілі, Лілія Петрова, Андрій Рачинський & Даніїл Ревковський, Олександр Рідний, Оля Федорова, Влад Юдін, Олексій Яловега.
Кураторка: Наталія Іванова.
Незважаючи на ворожі ракетні удари, Харків не здається, а навпаки, швидко відбудовує понівечене. За словами архітектора експозиції Костянтина Зоркіна: "Особовий склад" зібрав митців, які зробили внесок у зміцнення душі Харкова”. Представники кількох поколінь та різних мистецьких практик транслюють силу спільноти.
Організатори виставки впевнені: “Для українського глядача, особливо у поранених війною містах, виставкові проєкти відіграють енергетичну роль”.
Виставка триватиме до 15 травня 2023 року.
Вт-Нд: з 12:00 до 19:00, вхід вільний.
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