    
Главная Фото Культура и Туризм У Харкові проходить виставка “Особовий склад” (фото)
14.03.2023  20:25   Василь Голосний

У Харкові проходить виставка “Особовий склад” (фото)

9 березня у центрі сучасного мистецтва “ЄрміловЦентр” відкрилась колективна виставка “Особовий склад”.

Харків, виставка
Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ

До виставки долучились 17 митців з Харкова, які поставили свої роботи “пліч-о-пліч”, щоб показати силу міста, повідомляє РЕДПОСТ.
 
До особового складу увійшли: Олексій Борисов, Артем Волокітін, Костянтин Зоркін, Олег Калашнік, Тарас Каменной, Віталій Кохан, Владислав Краснощок, Белла Логачова, Костянтин Лізогуб, Павло Маков, Еліза Мамардашвілі, Лілія Петрова, Андрій Рачинський & Даніїл Ревковський, Олександр Рідний, Оля Федорова, Влад Юдін, Олексій Яловега.
Кураторка: Наталія Іванова.
 
Незважаючи на ворожі ракетні удари, Харків не здається, а навпаки, швидко відбудовує понівечене. За словами архітектора експозиції Костянтина Зоркіна: "Особовий склад" зібрав митців, які зробили внесок у зміцнення душі Харкова”. Представники кількох поколінь та різних мистецьких практик транслюють силу спільноти.
 
Організатори виставки впевнені: “Для українського глядача, особливо у поранених війною містах, виставкові проєкти відіграють енергетичну роль”.
 
Виставка триватиме до 15 травня 2023 року.
Вт-Нд: з 12:00 до 19:00, вхід вільний.

Фотогалерея


Тэги:  харків, виставка, ерміловцентр
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
14.03 Надзвичайні події На Харківщині під час обстрілу загинув чоловік: подробиці від поліції 14.03 Культура та туризм У Харкові відзначили річницю народження Т. Г. Шевченка (фото) 14.03 Армія Ворог обстрілював низку селищ Харківщини вздовж лінії зіткнення
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 