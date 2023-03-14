У РФ нав'язують контракт з ДНР та швидко відправляють на війну (відео)

Про це йдеться у перехопленні розвідки України.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, про стан бойових дій на Харківщині ввечері 14 березня 2023 року.
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Ідеї, які сьогодні спадуть вам на думку, можуть виявитися дуже цінними, проте не варто поспішати з їхньою реалізацією, остаточне рішення краще відкласти на потім.
Увесь день у Харкові утримається ясна погода. Без опадів.
Постанову про створення нового свята – Дня добровольця – Верховна Рада України ухвалила у січні 2017 року.
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