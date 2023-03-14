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14.03.2023  20:00   Дмитро Колонєй

У РФ нав'язують контракт з ДНР та швидко відправляють на війну (відео)

Про це йдеться у перехопленні розвідки України.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ГУР МО України  у перехопленій розмові солдата окупаційної армії розповідає своєму товаришу про підписання контрактів особового складу не з армією РФ, а з командуванням невизнаних республік:
 
  • «мне звонят и аргументируют это так, что у них все готово, осталось только подписать, понял?»;
  • «Уралы заехали — вот эти с труповозки…»;
  • «я в нынешних условиях столько не проживу»;
  • «Макс Козак приехал подписал контракт, уже все — тут на передке».

 


Источник:   ГУР МО України
 Тэги:  агрессия россии, перехоплення, україна
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