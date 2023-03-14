14.03.2023 18:45
Ворог обстрілював низку селищ Харківщини вздовж лінії зіткнення
Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 14 березня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Генштаб ЗСУ:
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На Слобожанському напрямку оперативна обстановка без суттєвих змін. Противник продовжує інженерне обладнання місцевості у прикордонних районах Брянської та Курської областей. А на території Бєлгородської області агресор тримає угруповання військ для проведення демонстративних дій, щоб не допустити перекидання наших підрозділів на інші напрямки. Протягом доби ворог здійснив обстріли районів 9 населених пунктів Харківщини: Гур’їв Козачок, Козача Лопань, Гранів, Глибоке, Красне, Бологівка, Красне Перше, Дворічна та Западне.
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На Куп’янському напрямку, протягом доби, що триває, противник безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Вчергове артилерійських обстрілів зазнали низка населених пунктів вздовж лінії бойового зіткнення, а саме: Дворічна, Гряниківка, Масютівка, Крохмальне Харківської області;
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, про стан бойових дій на Харківщині ввечері 13 березня 2023 року.
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