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14.03.2023  18:45   

Ворог обстрілював низку селищ Харківщини вздовж лінії зіткнення

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 14 березня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

Обстрілювали низку селищ Харківщини окупанти
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ:
  • На Слобожанському напрямку оперативна обстановка без суттєвих змін. Противник продовжує інженерне обладнання місцевості у прикордонних районах Брянської та Курської областей. А на території Бєлгородської області агресор  тримає угруповання військ для проведення демонстративних дій, щоб не допустити перекидання наших підрозділів на інші напрямки. Протягом доби ворог здійснив обстріли районів 9 населених пунктів Харківщини:  Гур’їв Козачок, Козача Лопань, Гранів, Глибоке, Красне, Бологівка, Красне Перше, Дворічна та Западне. 
  • На Куп’янському напрямку, протягом доби, що триває, противник безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.  Вчергове артилерійських обстрілів зазнали низка населених пунктів вздовж лінії бойового зіткнення, а саме: Дворічна, Гряниківка, Масютівка, Крохмальне Харківської області; 

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, про стан бойових дій на Харківщині ввечері 13 березня 2023 року.

 

Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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