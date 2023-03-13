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13.03.2023  18:19   Дмитро Колонєй

На Харківщині противник робить спроби прорвати оборону наших військ

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 13 березня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із псиланням на Генштаб ЗСУ, російський агресор основні зусилля і далі зосереджує на веденні наступальних дій на Харківщині.
 
  • На Слобожанському напрямку оперативна обстановка без суттєвих змін. Противник зберігає військову присутність поблизу державного кордону України, проте формування наступальних угруповань не виявлено. Водночас ворог продовжує інженерне обладнання місцевості у прикордонних районах Брянської та Курської областей. Протягом доби окупанти обстріляли райони 5 населених пунктів Харківщини:  Стрілеча, Глибоке, Лук’янці, Гатище таі Вовчанськ.
  • На Куп’янському напрямку противник робить спроби прорвати оборону наших військ. Вів безуспішні наступальні дії у напрямку Гряниківки, Масютівки. Здійснив артилерійські обстріли районів трьох населених пунктів Харківщини: Гряниківка, Куп’янськ і Крохмальне.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що  на Харківщині збили ворожий безпілотник з бойовим зарядом.
 

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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