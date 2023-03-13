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13.03.2023  17:55   Віталій Хінєвіч

У Харкові понад 100 муніципальних автобусів перевозять пасажирів за схемою блекауту

Автобуси перевозять городян безкоштовно, а маршрути змінюються залежно від чинного трафіку.

автобус
 
Про це сьогодні, 13 березня, повідомив на брифінгу Харківський міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.
 
За його словами, автобуси курсують за схемою, розробленою профільним департаментом на випадок повного знеструмлення міста.
 
«Так, нам доводилося змінювати автобусні маршрути. Бо різні напрями завантажувалися залежно від роботи метрополітену. Тому що багатьом потрібно доїхати саме до станції метро. Автобусів курсує містом то 103, то 104. Коли година пік, і ми бачимо збільшений трафік, то додаємо на маршрути автобуси. Спочатку було 98 автобусів, потім ми збільшили їх кількість», - зазначив міський голова.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що зараз триває спільна робота з «Харковобленерго» та Укренерго», яка дозволить якнайшвидше запустити наземний електричний транспорт.
 

Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  автобус, харків
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