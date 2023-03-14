14.03.2023 18:16 Євген Клочко

Універсальний помічник: 5 ситуацій, у яких допоможе паперовий рушник

Паперові рушники зараз є практично в кожної господині. Їх часто використовують для витирання рук, але при цьому є інші ситуації, в яких без них не обійтися. Насправді паперові рушники дуже корисні у побуті, але не всі знають, як їх ще можна застосовувати.

П'ять ситуацій, у яких допомагають паперові рушники

Змащування форм для запікання

Досвідчені господині при приготуванні випічки для змащування форм часто використовують спеціальні силіконові пензлики. Однак іноді не вистачає часу, щоб їх добре вимити. Саме тому на допомогу приходить паперовий рушник. Достатньо нанести на нього олію та протерти форму, повідомляють журналісти порталу РЕДПОСТ . Після цього використаний паперовий рушник можна викинути, і нічого мити не треба.

Фільтр відра для сміття

Не всі господині знають, що кілька паперових рушників, акуратно укладених на дні відра для сміття, можуть виконати роль саморобного фільтра. Якщо раптом щось проллється в ньому, рушники все це акуратно вберуть і відро залишиться чистим.

Зайва олія

Ні для кого не секрет, що улюблені домашні страви дуже жирні. Багато хто після їжі відчуває дискомфорт. Щоб цього уникнути, треба приготовані деруни, оладки, зрази, пиріжки та іншу випічку після смаження класти на окремо постелені паперові рушники. Вони здатні увібрати зайвий жир і страва в результаті виходить не таким калорійним, як зазвичай.

Тривале зберігання зелені

Збільшити термін зберігання зелені (петрушки, листя салату, кропу тощо) можна за допомогою паперового рушника. Достатньо загорнути їх у нього та покласти в холодильник. До того ж там буде чистота та порядок, що теж важливо.

Очищення від пилу

На кухні є такі місця, в яких через свою недоступність не так легко прибрати. Наприклад, згори на кухонних шафах. До них ми намагаємося дотягнутися лише тоді, коли здійснюємо генеральне прибирання. Найчастіше там завжди багато пилу і це не дивно, адже в цих місцях дуже рідко прибирають.

Щоб полегшити собі завдання під час генерального прибирання, досить заздалегідь розкласти нагорі шафок паперові рушники, а потім, коли настане час прибирання, просто дістати їх звідти разом із пилом. Так буде набагато простіше і легше прибирати, та й пилу можна позбутися за лічені секунди.



