13.03.2023 20:11 Євген Клочко

Очистити від бруду і не подряпати: як відмити стільницю на кухні

Своєчасне очищення кухонних поверхонь суттєво заощаджує час при прибиранні. Не завжди вдається приділити цьому час. Особливу увагу господині приділяють стільниці. Вона частіше за інших забруднюється і потребує регулярного чищення. Тому потрібно знати, як можна відмити стільницю на кухні від бруду та жиру, не пошкоджуючи поверхню. Подряпини, як і плями, роблять гарнітур зовні неакуратним.

Як не пошкодити поверхню, очищаючи стільницю

Покриття зазвичай міцне та тендітне одночасно. З одного боку, стільниця добре витримує перепади температур, на неї можна класти гарячі кришки від каструль. Навіть через роки поверхня залишиться доглянутою. Але це за умови, що її регулярно очищатимуть від бруду та жиру.

У той же час стільницю легко подряпати. Наприклад, ножем чи металевим скребком. Подряпати її можуть навіть абразивні миючі засоби. Тому для чищення потрібно вибирати м'які миючі. Наприклад, у вигляді крему чи гелю.

Чистити поверхню варто м'якою губкою або ганчіркою. Жорсткі щітки не можна використовувати, як і металеві скребки. Вони не допоможуть позбутися забруднень, що в'їлися, але точно залишать подряпини.

Як очищати стільницю від плям

Журналісти сайту РЕДПОСТ стверджують, що не обов'язково купувати дорогу побутову хімію. Відмити стільницю від бруду та жиру можна з використанням засобів, які є на кожній кухні.

Столовий оцет

Змішайте його з водою у рівних пропорціях. Після цього нанесіть домашній засіб для чищення на поверхню. Зачекайте 15 хвилин і протріть чистою вологою ганчіркою.

Мило та засіб для миття посуду

Вони самі собою непогано справляються з жиром, але в комплексі вражають результатом. Їх теж потрібно змішати у рівних пропорціях та розчинити у воді. В отриманому засобі змочити губку, протерти стільницю та змити водою.

Харчова сода

Переконайтеся, що немає великих грудочок. Дрібні крихти змішайте з водою в рівних пропорціях і акуратно нанесіть кашку на стільницю. Потім дбайливо ганчіркою видаліть залишки. Протріть поверхню чистою водою, щоб не залишилися розводів.

Як відмити стільницю від жовтих плям

Такі забруднення відмінно видаляє зубна паста, що відбілює. Нанесіть її на 5 хвилин на жовті плями і змийте звичайною водою.

Є й інший варіант, як позбутися таких забруднень. Він підходить для очищення світлих поверхонь:

протерти стільницю вологою ганчіркою;

відразу ж «пройтися» сухою;

приготувати суміш із лимонного соку та соди (1:1);

нанести це чистить на жовті плями;

терти, доки забруднення не пропадуть.

Після цього слід протерти поверхню ганчіркою, змоченою у звичайній воді. Ось і все, тепер ви знаєте, як можна до блиску очистити стільницю від жиру та бруду.



