19.03.2023 15:27 Євген Клочко

Як за допомогою пива можна очистити сковороду від жиру та нагару

Виявляється, у хмільного напою багато призначень, причому його можна не лише пити, а й використовувати у побуті. У спеку холодне пиво люблять пригубити багато, але разом з тим з його допомогою можна привести до ладу сковорідку. Багато господинь не знають лайфхака з пивом, який допоможе не лише очистити жир, а й заощадити час.

Навіщо пиво виливати на сковорідку

Як повідомляють журналісти порталу РЕДПОСТ , такий алкогольний напій, як пиво, може ідеально впоратися з жиром і багаторічним нагаром, який скупчився за довгі роки на сковороді. Для цього хмільним напоєм треба залити сковороду та залишити її на 20 хвилин. Якщо забруднень багато, причому вони давні, то краще залишити її замоченою у пиві хвилин на 40, а то й більше.

За допомогою алкогольного напою можна без особливих зусиль та праці очистити сковороду не лише всередині, а й зовні. Після цього часу можна спробувати очистити сковороду так, як ви це робите зазвичай.

Цей лайфхак можна використовувати і з каструлями.

Найефективніший і найшвидший лайфхак, який допоможе відмити нагар зі сковороди

Ні для кого не секрет, що при виготовленні улюбленого алкогольного напою пива використовується солод і хміль. Крім цього, у ньому є натуральні кислоти. Виявляється, такий склад дозволяє позбутися будь-яких забруднень на каструлях, сковороді тощо.

Натуральні кислоти, які містяться в пиві, дозволяють сучасним господиням легко і без зайвих зусиль очистити кухонне начиння. Крім того, варто зазначити, що темне пиво містить більше кислот, ніж світле.Тому якщо ви розумієте, що звичайний миючий засіб не справляється зі застарілим жиром і нагаром, саме час спробувати народний спосіб, який ще жодного разу нікого не підводив.

Крім цього, пиво можна використовувати в якості засобу для виведення плям. Так, хмільний напій допоможе ефективно позбутися плями пролитого вина на килимі або жирних плям, які потрапили на м'яку оббивку дивана. Для цього достатньо взяти склянку пива і вилити її на пляму, після чого за допомогою губки акуратними рухами протерти забруднену ділянку. Терти треба добре доти, доки від плями нічого не залишиться.

Також за допомогою пива можна відмити барбекю та духовку. Це відбувається в такий же спосіб, як і зі сковорідкою. Спочатку все заливається хмільним напоєм, а потім ретельно відмивається.



