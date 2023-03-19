    
Главная Новини Харкова Суспільство Поліцейські Харкова доправили гуманітарку до Ізюму
19.03.2023  14:53   Рита Парфенова

Поліцейські Харкова доправили гуманітарку до Ізюму

Поліцейські та волонтери відвідали мешканців Харківщини, які постраждали внаслідок російської агресії.

До Ізюму привезли гуманітарну допомогу від громадян дружнього Азербайджану.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на начальника поліції Харківської області Володимира Тимошка.

До Ізюму привезли гуманітарну допомогу від громадян дружнього Азербайджану.

100 продуктових наборів передали людям з обмеженими можливостями, пенсіонерам та родинам, які залишились без житла.

Мешканці міста Ізюм отримали макаронні вироби, соняшникову олію, м'ясні консерви, крупи.

Раніше РЕДПОСТ писав, що Харківська область отримала автобуси, які допоможуть в імунізації населення.


Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  гуманітарна допомога, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
25.02 Суспільство Поліцейські доправили гуманітрану допомогу в Чугуївський район 20.02 Політика Гуманітарний груз мешканцям Харкова відправить місто-побратим із Франції
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 