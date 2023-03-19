19.03.2023 14:53 Рита Парфенова

Поліцейські Харкова доправили гуманітарку до Ізюму

Поліцейські та волонтери відвідали мешканців Харківщини, які постраждали внаслідок російської агресії.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на начальника поліції Харківської області Володимира Тимошка.

До Ізюму привезли гуманітарну допомогу від громадян дружнього Азербайджану.



100 продуктових наборів передали людям з обмеженими можливостями, пенсіонерам та родинам, які залишились без житла.



Мешканці міста Ізюм отримали макаронні вироби, соняшникову олію, м'ясні консерви, крупи.

Раніше РЕДПОСТ писав, що Харківська область отримала автобуси, які допоможуть в імунізації населення.



