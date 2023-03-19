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19.03.2023  14:23   Рита Парфенова

Харків'ян попереджають про сильну магнітну бурю

У неділю, 19 березня, Землю накриє сильна магнітна буря.

Магнітна буря накриє Землю найближчим часом

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сайт відстеження космічної погоди Space Weather, метеоудар буде сильним і на спад піде тільки до вівторка. Можливі погіршення самопочуття та головний біль.

За даними фахівців, магнітна буря 5-го рівня накрила Землю вранці в неділю, 19 березня. Причиною стало те, що із південно-західного квадранта Сонця вирвалася магнітна хвиля, заповнена темною плазмою.

Надвечір неділі буря трохи ослабне і досягне рівня 4. На спад коливання підуть лише 21 березня.

Найсильніша буря очікується наприкінці березня – 26-27 числа фахівці прогнозують сильний метеоудар, який досягне індексу 6-7 балів. Варто зазначити, що такі сильні бурі бувають дуже рідко.

Вплив магнітних бур на самопочуття людини

Геомагнітні коливання можуть відчути усі люди. Особливо уважними в цей період мають бути метеочутливі люди та люди зі слабким здоров'ям.

Зазвичай спостерігаються такі симптоми:

  • сонливість,
  • порушення сну,
  • слабкість,
  • дратівливість та пригнічений настрій,
  • головний біль та запаморочення,
  • біль в серці,
  • підвищений або знижений артеріальний тиск,
  • біль у спині та суглобах,
  • апатія та тривога,
  • загострення хронічних хвороб.

Як можна підтримати організм:

  • Уникати стресових ситуацій.
  • Відмовитися від кави, алкоголю та газування.
  • Пити більше чистої води чи трав'яного чаю.
  • Проводити час на свіжому повітрі.
  • Приймати ванну із сіллю.
  • Налагодити режим сну.

Раніше РЕДПОСТ повідомляв  прогноз магнітних бур на березень 2023 року.

 


Источник:   Space Weather
 Тэги:  магнітна буря
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