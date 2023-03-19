Харків'ян попереджають про сильну магнітну бурю

У неділю, 19 березня, Землю накриє сильна магнітна буря.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сайт відстеження космічної погоди Space Weather, метеоудар буде сильним і на спад піде тільки до вівторка. Можливі погіршення самопочуття та головний біль.
За даними фахівців, магнітна буря 5-го рівня накрила Землю вранці в неділю, 19 березня. Причиною стало те, що із південно-західного квадранта Сонця вирвалася магнітна хвиля, заповнена темною плазмою.
Надвечір неділі буря трохи ослабне і досягне рівня 4. На спад коливання підуть лише 21 березня.
Найсильніша буря очікується наприкінці березня – 26-27 числа фахівці прогнозують сильний метеоудар, який досягне індексу 6-7 балів. Варто зазначити, що такі сильні бурі бувають дуже рідко.
Геомагнітні коливання можуть відчути усі люди. Особливо уважними в цей період мають бути метеочутливі люди та люди зі слабким здоров'ям.
Раніше РЕДПОСТ повідомляв прогноз магнітних бур на березень 2023 року.
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