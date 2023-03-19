19.03.2023 14:23 Рита Парфенова

Харків'ян попереджають про сильну магнітну бурю

У неділю, 19 березня, Землю накриє сильна магнітна буря.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сайт відстеження космічної погоди Space Weather, метеоудар буде сильним і на спад піде тільки до вівторка. Можливі погіршення самопочуття та головний біль.



За даними фахівців, магнітна буря 5-го рівня накрила Землю вранці в неділю, 19 березня. Причиною стало те, що із південно-західного квадранта Сонця вирвалася магнітна хвиля, заповнена темною плазмою.



Надвечір неділі буря трохи ослабне і досягне рівня 4. На спад коливання підуть лише 21 березня.



Найсильніша буря очікується наприкінці березня – 26-27 числа фахівці прогнозують сильний метеоудар, який досягне індексу 6-7 балів. Варто зазначити, що такі сильні бурі бувають дуже рідко.

Вплив магнітних бур на самопочуття людини

Геомагнітні коливання можуть відчути усі люди. Особливо уважними в цей період мають бути метеочутливі люди та люди зі слабким здоров'ям.

Зазвичай спостерігаються такі симптоми:

сонливість,

порушення сну,

слабкість,

дратівливість та пригнічений настрій,

головний біль та запаморочення,

біль в серці,

підвищений або знижений артеріальний тиск,

біль у спині та суглобах,

апатія та тривога,

загострення хронічних хвороб.

Як можна підтримати організм:

Уникати стресових ситуацій.

Відмовитися від кави, алкоголю та газування.

Пити більше чистої води чи трав'яного чаю.

Проводити час на свіжому повітрі.

Приймати ванну із сіллю.

Налагодити режим сну.

Раніше РЕДПОСТ повідомляв прогноз магнітних бур на березень 2023 року.



