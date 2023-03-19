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19.03.2023  13:40   Рита Парфенова

Росіяни обстріляли село на півночі від Харкова (фото)

Уранці 19 березня військові рф здійснили обстріл села Тимофіївка в Золочівській громаді.

Уранці 19 березня військові рф здійснили обстріл села Тимофіївка в Золочівській громаді Богодухівського району Харківської області Уранці 19 березня військові рф здійснили обстріл села Тимофіївка в Золочівській громаді Богодухівського району Харківської області

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на газету «Зоря».

Обстріл стався 19 березня о восьмій годині ранку.

Росіяни вдарили по селу Тимофіївка з артилерії. Пошкоджено три будинки, прямим влучанням снаряда знищено сарай. Енергопостачання відстутне. Жертв немає.

Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби під артилерійським вогнем окупантів перебували щонайменше 13 населених пунктів. Серед них: Куп'янськ, Дворічна, Вовчанськ, Ветеринарне, Гряниківка та ін.


Источник:   Міжрайонна газета «Зоря»
 Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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