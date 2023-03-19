19.03.2023 13:10 Рита Парфенова

У Харкові відкиася виставка картин, які вціліли після прильота "града"

З 18 по 26 березня у Харкові проходить виставка «З Україною в серці».





Персональна виставка живопису харківського инженера Сергія Хлюпіна проходить у великій залі Інформаційно-виставкового центру «Бузок», що на вулиці Сумській, 25. Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківську обласну раду.



Малювання - це хобі автора експозиції Сергія Хлюпіна. В ексопзиції - портрети, краєвиди, натюрморти, серед яких «Український бойовий борщ» та «Сало-манія».



«У березні у кімнату художника влетів ворожий снаряд від «Граду», який поранив, зруйнував квартиру. Пожежі не сталось, всі мешканці залишились живими, малюнки збереглися. Частина тих малюнків представлена на виставці», - повідомили в облраді.



Ще одна частина виставки - пейзажі Західної України, написані олієї. Їх художник створив під час евакуації до Львова.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що харків'ян запрошують взяти участь у тесті на знання "Енеїди"



